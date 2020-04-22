KHK'lılara bin liralık sosyal yardım da verilmiyor iddiası

KHK ile ihraç edilenler Koronavirüs tedbirleri kapsamında verilecek olan biner liralık yardımdan faydalanmak için bakanlığa başvurdu. Ancak "Yardımdan faydalanamazsınız" yanıtını aldılar. KHK'lıler yaşadıklarını anlatırken, “Bir umut dedik artık o da kalmadı” dedi.

Eşi Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edilen G.S., hükûmetin Koronavirüs nedeniyle ihtiyacı olan ailelere verileceğini duyurduğu bin liralık yardımı almak için internet üzerinden başvuruda bulundu. Ancak G.S.’ye, önceki yardım başvurularında olduğu gibi yine ret yanıtı geldi. Eşiyle birlikte KHK ile ihraç edilen H.K. de başvurudan olumsuz yanıt aldı. H.K., “Bir umudum vardı artık o da yok” diyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyu Meclis gündemine taşıyarak yaşananlara tepki gösterdi.

"Gerekçesiz ret yanıtı aldı"

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre G.S, engelli çocuğu olduğu için aylık 1400 lira maaş alıyor. G.S., daha önce engellilere evde bakım için verilen yardımdan yararlanmak için de yetkili kurumlara başvuruda bulundu. Ancak gerekçesiz olarak ret yanıtı aldı. İkinci başvurusunda Ankara Etimesgut Kaymakamlığı’ndan görevlilerin evine geldiğini anlatan G.S, “Kaymakamlıktan gelen yetkili, ‘Yeşil kartlı olan siz misiniz?’ diye sordu. KHK’lı olduğumuzu zaten biliyorlar. ‘Niye geldiniz?’ diye sordum. Beni aşağılarcasına ‘Hep sizin yüzünüzden oluyor. Siz daha iyi bilirsiniz’ dediler. ‘Kaymakamlığa gelin, başvurunuzu tekrar yapın’ deyip gittiler. Bu sözlerin tekrar başvurdum. İki hafta sonra yine ret yanıtı geldi” dedi.

"Eşim ihraç edildiği için..."

G.S., ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı kapsamında 2 milyon haneye biner lira yardım yapılacağını duyunca yeniden başvuru yaptı. Yine ret yanıtı alan G.S. şöyle dedi; “Bütün koşullarımız bu yardımı almak için uygun olmasına rağmen ret yanıtı aldım. Eşimin ihraç edilmesi nedeniyle bize bunu reva görüyorlar.”

Engelli çocuğunu hastanelere götürmek zorunda kaldığını belirten G.S, maddi olarak zor zamanlardan geçtiğini söylüyor: “Özel bir hastaneye çocuğumu götürdüm. 2 bin lira istediler. Çocuğumun çok gideri var. Benim aldığım engelli maaşının çoğu çocuğuma gidiyor. Geçimimizi zor karşılıyoruz. Bir çocuğum üniversiteye hazırlanıyor. Eve maaş girmiyor. Çocuğum maddi zorluklardan kaynaklı eğitiminden de geri kaldı. Ne yazık ki çocuklarımın birçok şeyde gözü kalıyor.”

G.S., sosyal ve ekonomik yardım almak için başvurduğu bütün kapıların yüzüne kapanmasından dolayı artık umudunu kestiğini söylüyor: “Ben Türkiye vatandaşıyım. O zaman bizden vergi almasınlar. Her şekilde bu devlete katkıda bulunuyorsam bu devletin de zor zamanımda yardımcı olmasını isterim.”

"Umudum vardı artık yok"

Eşi ve kendisi ihraç edilen H.K. de bu yardımdan yaralanamayan KHK’lılardan. Devletten bin lira yardım alabileceklerini duyduğunda umudunu koruyarak başvuru yaptığını söyleyen H.K., yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Böyle bir şeyi duyduğumda umut diyerek e-devlet üzerinden başvurumu yaptım. Başvurudan sonra, ‘Sosyal destek kapsamında değerlendirilmediniz’ yanıtını aldım. KHK’lı olduğumuz için bunu yapıyorlar. Bütün kapılar yüzümüze kapanıyor. Hiçbir yerden destek alamıyoruz. Sesimizi duyurmak istediğimizde de duymuyorlar. Hiçbir şekilde bizi duymuyorlar. Hiçbir beklentim kalmadı artık. Zaten bunu ilk duyduğumda bize para vermeyeceklerini biliyordum. Umudum vardı ama böyle yaparak umudumu kırdılar. Hak aramak istediğimizde artık nereye başvuracağız?”

Gergerlioğlu: Devlete en ağır sitem

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuyla ilgili Meclis’te bir soru önergesi verdi. KHK’li ailelerin sorunlarıyla ilgilenen Gergerlioğlu, G.S. ve H.K. ile ilgili şunları söyledi: “Bu konuda çok bilgi geliyor. İnsanlar sosyal ve ekonomik yardım almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuruda bulunuyorlar. Ancak şu ana kadar iki KHK’li ret yanıtı aldı. Ekonomik durumları kötü olmasına rağmen bu ailelere, ‘Ekonomik ve sosyal destek paketinden faydalanma hakkınız yoktur’ yanıtı veriliyor. Belli ki devletin ihraç ettiği kişiler herhangi bir yardım alamaz pozisyonunda. Eşi cezaevinde olduğu için evde pasta, börek yaparak karınlarını doyurduğunu, zor durumda olduğu için bakanlığa başvurduğunu ancak ret yanıtı aldığını söyleyen bir KHK’li kadın var. Bu kadın, ‘Ölmemize izin veriyorlar mı?’ diye sitemlerini belirtti. Bu sitem bir vatandaşın sosyal devlet anlayışındaki devletine en ağır sitemi. En zor durumdaki insanlar sırf bir gerekçeyle ihraç edildiği için onlara yaşamı zehir etmek korkunç bir durum. Bu durum bir devletin sosyal adalet noktasında nereye geldiğini net bir şekilde gösteriyor.”

Bakanlığa sorular

Gergerlioğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a KHK ile ihraç edilmiş kişilerin sosyal ve ekonomik yardım taleplerinin neden reddedildiğini sordu. Gergerlioğlu, Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği önerge şöyle:

G.S. isimli yurttaşın engelli maaşı aldığı ve geçinemediğinden ek yardım taleplerinde bulunduğu iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa G.S. isimli yurttaşın ek yardım taleplerinin reddedildiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa G.S. isimli yurttaşın ek yardım talepleri neden reddedilmiştir?

G.S. isimli yurttaşın engelli maaşı alanlara 1000 TL’lik yardım için başvurduğu ve reddedildiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa ret sebebi nedir?

Sosyal Hizmetler görevlilerinin G.S. isimli yurttaşın evine gidip yeniden başvuru yaparsanız maaş bağlayacağız dedikleri ve yardım talebinin yeniden reddedildiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa G.S., isimli yurttaşın yardım talepleri neden reddedilmektedir?

Engelli bir bireyin engelli maaşı alabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Son 3 yılda engelli maaşı almak için başvuru yapan yurttaş sayısı kaçtır?

Son 3 yılda engelli maaşı alan yurttaş sayısı kaçtır

Covid-19 münasebetiyle bakanlığınıza yardım talebinde bulunan yurttaş sayısı kaçtır? Bu yurttaşlara ne kadar yardım yapılmıştır?