KHK'li öğretmen yaşamını yitirdikten 7 ay sonra görevine iade edildi

2017 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan 32 yıl sınıf öğretmenliği yapan Atilla Yalçıntaş, hayatını kaybettikten yaklaşık 7 ay sonra görevine iade edildi.

Yerel gazete AydınHaberleri'nden Ender Aldanmaz'ın haberine göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 25 yıl Yedieylül İlkokulu'nda öğretmenlik yapan 32 yıllık sınıf öğretmeni Atilla Yalçıntaş, 2017 yılında yayınlanan KHK ile ihraç edilerek görevden alındı. Yalçıntaş'ın görevden uzlaştırılmasından bir buçuk yıl sonra kolon kanserine yakalandı. Yalçıntaş, Mayıs 2021’de hayatını kaybetti.

Atilla Yalçıntaş’ın eşi emekli öğretmen Munise Yalçıntaş, ihraç kararının ardından büyük sıkıntılar çektiklerini anlattı.

"Onu tanıyan herkes suçsuz olduğuna emindi"

İhraç kararının kendilerinde şok etkisi yarattığını söyleyen Yalçıntaş, “Bu şoku uzun süre atlatamadık. Kabullenemedik. Çünkü hak edilmeyen bir şey yaşanıyordu. Onu tanıyan herkes suçsuz olduğuna emindi. Çok sağlıklı beslenen, çok düzenli hayatı olan biriydi. Eve kapandı. Mecbur kalmadığı sürece evden çıkmıyordu. Bizim daha fazla üzülmememiz için duygularını dışarıya yansıtmadı. Yaşadığı stresli durum kanser hastalığını da tetikledi. İhraçtan 1,5 yıl sonra kansere yakalandı. Daha 59 yaşındayken Mayıs 2021’de kaybettik” diyerek duygularını ifade etti.

Yalçıntaş, 23 Kasım'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden arayan memurun eşi Atilla Yalçıntaş'ın göreve iade edildiğini söylediğini ifade etti.

Yalçıntaş, “Önce başınız sağ olsun deyip sonra göreve iade edildiğini söylediler. Gelen telefon acımız daha da arttırdı, adeta sarsıldık. Sevinemedik, üzüldük. İl Milli Eğitim Müdürlüğü daha önce Aydın’da böyle bir durumun yaşanmadığını, vefat emiş bir kişinin göreve iade edilip edilemeyeceğine dair yasal bir durum olmadığını, bakanlık ile görüşülüp bir stratejik plan yapıldıktan sonra bize bilgi vereceklerini söylediler” dedi.

Manevi ve maddi olarak yıpranan aile ise süreci mahkemeye taşımak için ise harekete geçmeyi düşünüyor. Munise Yalçıntaş yargı yoluna gideceklerini belirterek “Asıl mücadelemiz şimdi başlıyor. Eşimi şikâyet eden ve ölüme sürükleyen kişi ya da kişiler kimler? Suç işlediler ve cezalarını çekmeliler… Bu kişilerle er ya da geç muhakkak adalet önünde hesaplaşacağız. Bundan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.