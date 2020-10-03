KHK’lı eski vali yardımcısı, diyanet çalışanları ve subayın da bulunduğu bir grup HDP’yi ziyaret etti: Halk iradesine ve demokrasiye saygı istiyoruz

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden uzaklaştırılan, aralarında eski TSK, Diyanet çalışanları, subay ve vali yardımcısının da bulunduğu bir grup HDP’ye destek ziyaretinde bulundu. Heyetle HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan ve MYK üyesi Veli Saçılık görüştü.

HDP’nin resmi internet sitesinde yer alan görüşme detaylarına göre; KHK platformu adına konuşan eski vali yardımcısı Mehmet Şahin, son olaylardan sonra HDP’li politikacıların tutuklanması nedeniyle HDP’yi desteklemek istediklerini söyledi.

"Amacımız ülkemizde hukukun egemen olması, temel hakların, siyasi hakların insan hak ve özgürlüklerinin kullanılabilmesidir" diyen Şahin, "Ben Konyalıyım, ama Edirne’den Hakkari’ye kadar Türkiye’nin hemen hemen her yerinde çalışma imkanım oldu. Farklılıkları zenginliğimiz olarak görüyorum. Hukukun genel ve eşit olarak herkese uygulanmasını istiyoruz. Mahkemeler karar verinceye kadar hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesini, demokrasiye ve halk iradesini saygı gösterilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin, herkesin görüşlerini özgürce ifade etme hakkı bulunduğunun altını çizerek, "Ben bir KHK’li olarak Orta Anadolulu bir Türk olarak hak hukuk diyen herkesle ortaklaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu Türkiye’yi daha da ileriye götürecektir. Biz HDP’ye moral ziyaretinde bulunduk, kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlar da her zaman biz KHK’lilere destek oldular" diye konuştu.

Tuncer Bakırhan ise, "Aslında şu anda bu ziyareti gerçekleştiren bileşen Türkiye’nin vicdanıdır. İmamından subayına, milli savunmada çalışan emekçisinden Vali Yardımcısına, eğitmenine kadar bir bütünen Türkiye’deki rejimin mağdurlarıyız" dedi.

Bakırhan, HDP’nin yıllardır baskı altında olduğunu ve bu baskıların arttığını söyleyerek, "Belediyelerimize kayyım atanıyor, arkadaşlarımız tutuklanıyor. Ama bu artık kabul edilebilir değil. Bunların hiçbiri sadece HDP’nin sorunu değil. Biz meselelerimize ortak bir şekilde sahip çıkabilirsek Türkiye’ye adaleti, barışı ve ortak yaşamı getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kendisi de KHK’lı olan MYK üyesi Veli Saçılık, "AKP hukuksuzluğu yol edinmiş durumda. OHAL ile birlikte ortaya çıkan KHK’ler ve kayyımlar bunlar tek adam rejiminin parçası. Biz bunlara ses verdiğimiz ölçüde onlar geriliyorlar" diye konuştu.

Saçılık, "Şimdi bir imamla, bir eski subayla, vali yardımcısıyla karşı karşıyayız. Ama konuşmak için bir aradayız. Karşı karşıya gelmek için değil. Demokrasi mücadelesinde biz konuşarak aynı yönde mücadele ederek olacaktır. KHK’liler gelecekte proto-tip, birlikte nasıl konuşulur meseleler ortak nasıl çözülür konusunda iyi bir örnek olacak" dedi.