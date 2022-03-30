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KHK'lı akademisyen Cenk Yiğiter: Devlet beni 15 yaşında liseliyken fişlemiş, 37 yaşında ihraç etmiş

30 Mart 2022 16:53

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen Cenk Yiğiter, "Devlet beni, 1995'te, 15 yaşında liseliyken fişlemiş" paylaşımını yaptı. 

Yiğiter Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022'de, 42 yaşında, KHK ihraç işlemine karşı açtığım davaya gelen evraklardan öğrendiğimdir: Devlet beni, 1995'te, 15 yaşında liseliyken fişlemiş, 22 yıl sonra, 2017'de, 37 yaşında öğretim elemanıyken o fişlemeye de dayanarak ihraç etmiş. 90'lı yıllar iyi ki geride kalmış :) İşin ilginci hikayenin benim açımdan başı da o: 1995'de gözaltında 15 yaşında arkadaşlarımla beraber uğradığımız işkencelerden sonra, sayısal sınıfından sözel sınıfına geçmeye, hukuk okumaya karar vermiştim." ifadesini kullandı. 

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