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15 Temmuz Darbe Girişimi

KHK ile toplu taşımada grevler ertelenebilecek

Kayyım atanan belediyelerin hizmetleri başka belediyeye devredilecek

23 Kasım 2016 11:16

Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yayınlanan 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) grev yasağı kapsamı genişletildi. Şehir içi toplu taşımada grevler 60 gün ertelenebilecek.

Söz konusu KHK ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya millî güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar.”

Kayyım atanan belediyelerin hizmetleri başka belediyeye devredilecek

Aynı KHK ile, kayyım atanan belediyelerin hizmetlerinin başka belediyeler tarafından üstlenilmesinin yolu açıldı.

678 Sayılı KHK'nin ilgili maddesi şöyle:  

MADDE 11 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin belediyeleri ile bu Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde, vali veya belediye başkanı, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilmesini talep edebilir. Yardım istenilen belediye, meclis kararına gerek olmaksızın İçişleri Bakanının izniyle bu talebi yerine getirebilir.”

İşte 678 sayılı KHK'nın tam metni!

 

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