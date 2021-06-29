KHK ile SGK'dan ihraç edilen Güldalı Kocaoğlu, hukuk mücadelesini kazandı

KHK ile kamudan ihraçlarda bir ilk yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda şef olarak çalışırken, asılsız istihbarata dayalı değerlendirme yazısı üzerine Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Güldalı Kocaoğlu, işine dönmek için verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Kocaoğlu'nun avukatı Hüseyin Aygün, bunun KHK ile ihraç edilenler için ilk ve tek işe iade kararı olduğunu belirterek, “Güldalı Kocaoğlu ile durumu benzer olan binlerce kişi artık mesleğine geri döndürmelidir" dedi.

Kocaoğlu, 6 Ocak 2017 günü 24 yıldır emek verdiği SGK'dan ihraç edildi. Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkezi'nde şef olarak görev yapan 45 yaşındaki Kocaoğlu, ihraç işleminin iptali için Olağanüstü Hal Komisyonu'na başvurdu. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Komisyon talebi reddetti. Gerekçe olarak, Kocaoğlu'nun PKK ve Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) adlı yasa dışı sol örgütle iltisaklı olması gösterildi.

"Adalet yerini bulduğu için çok mutluyum, umarım herkes için adalet yerini bulur"

Komisyon kararı üzerine Kocaoğlu, Ankara 22. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme Kocaoğlu'nun 1993'ten bu yana taraf olduğu dava ve soruşturmaları inceledi. Hiçbirinin terörle ilgisi yoktu. Mahkeme, 5 Nisan 2021'de ihraç işleminin iptaline karar verdi. Bu karar üzerine Kocaoğlu, dört yıl önce ihraç edildiği iş yerinde dün tekrar iş başı yaptı. Kocaoğlu, “İşime geri döndüm. Adalet yerini bulduğu için çok mutluyum. Umarım herkes için adalet yerini bulur” dedi.