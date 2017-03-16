KHK ile kapatılan Süryani Birliği Derneği Başkanı gözaltında

Mardin'de sabah saatlerinde yapılan ev baskınında Mardin Süryani Birliği Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre Midyat Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü’ne götürülen Aktaş’a ait birçok elektronik eşyaya el konulduğu aktarıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, Aktaş'ın Midyat ilçesi Akçakaya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen polis, evde arama yaptı. Arama sonrasında bazı belge ve dökümanlara el koyan polis, Yuhanna Aktaş'ı da PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğu için avukatı ile de görüştürülmeyen Aktaş'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Aktaş'ın, Midyat Turabidin Metropoliti Samuel Aktaş'ın yeğeni olduğu belirtildi.

Aktaş'ın gözaltına alındığı saatlerde bir çok ilde Newroz operasyonları yapıldığı, çok sayıda gözaltı olduğu belirtildi.

