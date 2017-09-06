T24 LogoT24 Logo
Medya

KHK ile kapatılan medya kuruluşlarının malları satışa çıkarıldı

İMC TV, TV 10, Azadi TV ve Jiyan TV de malları satışa çıkarılan kuruluşlar arasında

06 Eylül 2017 19:34

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen İMC TV, TV 10, Jiyan TV, Azadi TV, Radyo Nur, Meydan, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Kocaeli Manşet, Demokrat Gebze Gazetesi ile Dost Ajans'ın demirbaş ve lisanslarının ihale yoluyla satışa sunulacağı belirtildi.

"İMC TV ve TV 10 OHAL komisyonuna başvuramamıştı"

TMSF'nin internet sayfasında yapılan açıklamaya göre; 5 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında televizyon ve gazetelerin demirbaş ve lisanları ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

İMC TV ve TV 10, KHK'lardan doğan mağduriyetleri gidermek iddiasıyla kurulan OHAL Komisyonu'na da internetten yapılan başvuru formunda isimleri yer almadığı için başvuruda bulunamamıştı.

ETİKETLER

MedyaKHKOHALkapatmamedyatvgazete

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24