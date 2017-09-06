KHK ile kapatılan medya kuruluşlarının malları satışa çıkarıldı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen İMC TV, TV 10, Jiyan TV, Azadi TV, Radyo Nur, Meydan, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Kocaeli Manşet, Demokrat Gebze Gazetesi ile Dost Ajans'ın demirbaş ve lisanslarının ihale yoluyla satışa sunulacağı belirtildi.

"İMC TV ve TV 10 OHAL komisyonuna başvuramamıştı"

TMSF'nin internet sayfasında yapılan açıklamaya göre; 5 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında televizyon ve gazetelerin demirbaş ve lisanları ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

İMC TV ve TV 10, KHK'lardan doğan mağduriyetleri gidermek iddiasıyla kurulan OHAL Komisyonu'na da internetten yapılan başvuru formunda isimleri yer almadığı için başvuruda bulunamamıştı.