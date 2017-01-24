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Medya

KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği'nin gazetesi, 'Solfasol' ile çıktı

"Amacımız, hayalimiz, umudumuz, çocuklar için daha iyi bir dünya"

24 Ocak 2017 16:16

Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 667 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında kapatılan Gündem Çocuk Derneği'nin gazetesi, Solfasol gazetesi ile birlikte çıktı. 

Gündem Çocuk Derneği anlatıyor; neler yapıyorduk, neden kapatıldık?

Gündem Çocuk gazetesi, "Amacımız, hayalimiz, umudumuz, çocuklar için daha iyi bir dünya" manşetiyle bayilerdeki yerini aldı. Birinci sayfasında "Gündem Çocuk Derneği, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür, onurlu birer birey olarak, barış içerisinde iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için bütüncül bir dönüşümü savunur" ifadesinin kullanıldığı gazetenin iç sayfalarında, derneğin kapatılışından bu yana çeşitli medya organlarında yayınlanan söyleşi, köşe yazısı ve haberlere yer verildi. 

 

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