KHK ile kapatılan gazetenin çalışanları, kendi eşyalarını satın alacak

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kocaeli Manşet gazetesinin tüm malları TMSF tarafından satışa çıkarılırken çalışanların kupa, selpak, fotoğraf makinası gibi kişisel eşyalarının da satılacaklar arasında yer aldığı belirtildi. Gazete çalışanlarından Caner Aktan, "Sanıyorum ki kişisel eşyalarımızı almanın tek yolu TMSF’ye giderek teklif vermek. Parasını ödediğimiz ve bizlere ait olan eşyaları tekrardan devlete parasını ödeyerek geri alma durumu söz konusu" dedi.

Gazetede editör olarak çalışan Aktan, kendisine ait harici hard diskin de satışa çıkarılan mallar arasında olduğunu, başka arkadaşlarının da kişisel eşyalarının satış listesinde olduğunu söyleyerek, “Örneğin bir arkadaşımızın 2 fotoğraf makinesi ve lensi satışa çıkarıldı. Bir başka arkadaşımızın kupa bardağı…” ifadesini kullandı.

Evrensel gazetesinden Meltem Akyol’un haberine göre Aktan, “Bu yaşanan bir akıl tutulmasından başka bir şey değil. Bir arkadaşımın 7 yıllık haber arşivi, kullandığı bilgisayarda kaldı. Belki de işin en zor kısmıydı bu. Bir gazeteci için arşiv demek bir nevi hafıza demek. Bence bunun hiçbir maddi karşılığı yok. 7 yıllık arşiv ne oldu? Silindi mi? Yoksa hâlâ duruyor mu? Bilemiyoruz” diye konuştu. Satışa çıkarılan mallar arasında 4 paket selpak mendil de bulunuyor.

Kendi eşyalarını satın alacaklar!

Listede satışa çıkarılan kişisel eşyalarını gazete kapatıldığında almak istediklerini söyleyen Aktan, “Daha öncesinden kişisel eşyalarımızı almak için girişimde bulunduk. Ancak bir sonuç çıkmadı. Örneğin gazetenin mühürlendiği 27 Temmuz 2016 gecesi, bizi gazete içerisine almadılar. Çok sayıda polis gazete önüne yığıldı ve içeri giremeyeceğimizi söylediler.

Sanıyorum ki kişisel eşyalarımızı almanın tek yolu TMSF’ye giderek teklif vermek. Vereceğimiz teklifin üstünde verilen bir teklif çıkmazsa ancak o zaman eşyalarımıza kavuşabileceğimizi düşünüyorum. Kısaca diyebilirim ki; parasını ödediğimiz ve bizlere ait olan eşyaları tekrardan devlete parasını ödeyerek geri alma durumu söz konusu. Bu normal bir durum değil” diye konuştu.