KHK ile kapatılan CEK-DER: Suçumuz doğayı savunmak mı?

Cudi Ekoloji ve Kültür Derneği (CEK-DER) yaptığı yazılı açıklamada dün gece yayınlanan resmi KHK ile hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldıklarını ifade ederek KHK'lara karşı hukuki ve yasal tüm haklarını kullanarak kapatılma kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Evrensel'de yer alan habere göre, “Kuruldukları günden bugüne kadar tek dertlerinin doğa, çevre ve insan olduğu” ifade edilen CEK-DER'in açıklamasında, 2014'ten bu yana faaliyette olduğu dönem boyunca binlerce ağacı toprakla, binlerce kitabı çocuklarla buluşturmakla birlikte yüzlerce ekolojik bilinçlendirme çalışması ve onlarca temizlik kampanyası organize ettikleri belirtildi. Sokak sokak, mahalle mahalle gezerek vatandaşları çevre, temizlik, termik santrallerin zararını ve daha birçok konuda bilinçlendirme çalışması yapan derneklerinin hangi gerekçeler gösterilerek kapatıldığını bilmedikleri belirtildi. Silopi'deki her öğrenciye faydalarının dokunduğu vurgulanan açıklamada CEK-DER suçlarının ne olduğunu sorarak cevabını kamuoyunun vicdanına bıraktıklarını belirti.

CEK-DER kimdir?

2014 yılında Silopi'de bir grup üniversite öğrencisi tarafından kurulan Cudi Ekoloji ve Kültür Derneği bölgede çevre mücadelesi veren kurumların başında geliyor. Ciner holdinge ait termik santralin Cudi Dağı'nda neden olduğu doğa tahribatına karşı mücadele eden ÇEK-DER Silopi'de termik santrallere karşı birçok eylem ve etkinlik düzenledi. 2015 yılında Cudi Dağı'nda meydana gelen orman yangınına devlet kuruluşlarının müdahale etmede yetersiz kalmasıyla CEK-DER üyeleriyle beraber günlerce yangının söndürülme çalışmalarına katıldı. Son olarak Silopi Belediyesinden kiraladıkları binalarından belediyeye atanan kayyum tarafından çıkartılan CEK-DER köy köy dolaşarak çocukları ekoloji ve çevre mücadelesi hakkında bilgilendirip kitaplar hediye ediyordu.