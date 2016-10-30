KHK ile kapatılan basın kuruluşları ne dedi?

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının 675 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) kapatılan basın kuruluşları karara tepki gösterdi. JINHA, Evrensel Kültür, DİHA ve Tiroj'dan yapılan açıklamalarda "basın özgürlüğünün engellendiğine" vurgu yapıldı.

675 sayılı KHK ile 10 gazete, 2 haber ajansı ve 3 dergi hakkında kapatma kararı çıktı. Daha önce de 668 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında 12 televizyon kapatılmıştı.

Kapatılan basın-yayın kuruluşları, gazetecilik yapmakta ısrar edeceklerini, okura ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarına dikkati çekti. Yapılan açıklamalar şöyle:



DİHA: Gerçekleri bütün yol ve yöntemleri kullanarak halka ulaştıracağız

"AKP hükümeti ve Erdoğan yönetimi, Temmuz 2015 tarihinde başlattığı saldırılarda da ilk olarak DİHA’yı susturmaya çalıştı. O tarihten itibaren bugüne kadar 48 kez DİHA’nın sitesi keyfi ve kanundışı bir şekilde erişimi engellendi. Halen birçok muhabiri tutuklu bulunan DİHA, bugün yayınlanan kanun hükmünde kararname ile kapatıldı. Ancak DİHA nasıl ki dün yapılan bütün saldırılara, engellemelere, gözaltı ve tutuklamalara karşı susmadıysa, bugün de ‘KHK’ adındaki bu fermanlara karşı susmayacak, halkın haber alma hakkını her şeyin üzerinde tutarak, bildiği doğruları ve gerçekleri bütün yol ve yöntemleri kullanarak halka ulaştıracak"

JINHA: "Erkek ne hüküm verir?" demeden kadınların sesi olmaya devam edeceğiz

“Ve yazıyoruz… Erkekler ne der diye düşünmeden yazıyoruz” şiarıyla 8 Mart 2012 tarihinde tüm dünya kadınlarının sesi olarak kurulan dünyanın ilk kadın haber ajansı JINHA, kadın gücünden korkan ve kadın düşmanı politikalarıyla tarihe geçen AKP hükümetinin OHAL süresince uyguladığı KHK ile bugün kapatıldı. Erkek devletin, erkek hükümetin karar verdiği hükümlere boyun eğmeyecek JINHA, 'Erkekler ne hüküm verir' diye düşünmeden kadınların sesi olarak yazamaya devam edecek"

Tiroj: Her şey 'olağandışı' kalsın istiyorlar

“Normalleş(tir)mek istemiyorlar. Her şey ‘olağandışı’ kalsın istiyorlar! Engellenmeseydik, 83’üncü sayımızda 'Kolombiya’da mümkün olan Türkiye’de neden mümkün olmuyor?' diye soracak, ‘olağan’ olanı aramaya devam edecektik mesela. Kanun hükmünde kararnameyle sordurmadılar, yayınımızı kestiler! Tîroj, ışık huzmesi demektir oysa, kültürün, sanatın ve insanın ışığı kararnamelerle söndürülemez. Işıktır, bir şekilde ışıyacaktır"

Evrensel Kültür: On bin yıldır buradayız

Kasım sayımızın arka kapağında “Ben Ulrike Bağırıyorum” oyunundan şu sözlerle Dario Fo var: “Çok güvenli görünüyorsunuz! Fakat sanmayın ki bu böylece devam edecek! Öfke ve nefret büyük geminizin makine dairesinde terden geberenlerle birleşecek, biliyorum. İspanyol, Türk, Yunan, Arap, İtalyan göçmenler ve Avrupa’nın tüm ezilenleri… Ve tüm kadınlar, ezildiğinin, aşağılandığının, sömürüldüğünün farkında olan tüm kadınlar neden burada olduğumu ve beni neden öldürmek istediğinizi anlayacaklar… Gardiyanlar, yargıçlar, politikacılar, hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Asla beni delirtemeyeceksiniz! Bizi de delirtemeyecekler! Delirmeyeceğiz. Buradayız. Sümerce ilk dize tablete kazındığından beri buradayız. İlk mağara resmi duvara çizildiğinden beri buradayız. On bin yıldır buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz. Siz de susmayın…"