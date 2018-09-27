KHK ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi  öğretmen beraat etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu iddia edilen meslekten ihraç öğretmen tutuksuz sanık Neriman Y. (44), beraat etti.

4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuksuz sanık meslekten ihraç öğretmen Neriman Y. ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen ihraç öğretmen beraatını istedi. KHK ile kapatılan Aktif Eğitim Sen\'e 2012 yılında üye olduğunu belirten Neriman Y., \"2012 Nisan ayında Aktif Sen\'e üye oldum. 9 ay üye kaldım. Ardından sendika kendisini feshettiği için bizim üyeliğimizde düştü. Daha sonra Memur- Sen\'e bağlı bir sendikaya üye oldum\" dedi. 2016 yılında bilgisi dışında yeniden Aktif Eğitim Sen\'e üye yapıldığını iddia eden öğretmen, \"Bir dedikodu oldu. İnsanların başka sendikalardan istifa ettirilip Aktif Sen\'e üye yapıldığı iddia ediliyordu. Bunun üzerine sendika üyeliğimi kontrol ettim ve yeniden oraya üye yapıldığımı öğrendim. Bunun üzerine de savcılığa suç duyurusunda bulundum. ByLock indirmedim ve kullanmadım. Örgüt üyesi değilim. Mağdur oldum. Suçsuzum\" ifadelerine yer verdi.

Sanık vekili, tutuksuz sanık Neriman Y.\'nin bilgisi dışında yeniden Aktif Sen\'e üye yapıldığına dair savcılığa yapılan suç duyurusunun bir örneğini mahkemeye sundu ve FETÖ şüphelisi öğretmenin dosyasına eklendi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Neriman Y.\'nin, delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.