KHK ile işsiz bırakılan gazeteciler bir araya geldi: 1 Haber Var

Olağanüstü Hâl’de (OHAL) 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) dayanılarak kapatılan 4 TV ve 7 radyo çalışanları bir araya gelerek 1 Haber Var Platformu’nu kurdu.

Platformda, Azadi TV, Özgür Gün TV, Jiyan TV, Van TV, Gün Radyo, Özgür Radyo, Radyo Rengin, Radyo Karacadağ, Radyo Özgür Güneş, Radyo Ses, Radyo Dünya yer alıyor.

Platform, “1 haber dahi olsa” anlayışı ile internet sitesi, internet televizyonu, internet radyosu ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu haberdar etmeyi hedefliyor.

Yayınlar Türkçe ve Kürtçe yapılacak.

bianet’e konuşan Platform üyesi ve Gün TV Müdürü Barış Barıştırır, baskı ve sansür mekanizmasını işlediği medya ortamında platformun görülmeyen haberlere yer vereceğini belirtti.

“4 TV ve 7 radyonun her birinden ikişer üçer kişi bir araya geldik. Şu anda büyük bir sessizlik hakim kılınmak isteniyor. Bu sessizliğe karşı ‘1 haber’ sloganıyla ortaya çıktı. Farklı sesleri yaymak için ortak bir platform kurduk. Her bir medya kuruluşu kendi özgün haber ve programlarını hazırlayacak. Merkezi Diyarbakır’da olan platformun İstanbul ve Ankara için de ofis hazırlıkları sürüyor. Şimdilik gönüllülük esasına göre ilerliyor. Bu platform aynı zamanda kapatılan medya kurumlarının hukuki takibini yapacak ve onlar adına da konuşacak.”

1habervar.com sitesinden haberleri takip edebilirsiniz.

Ne olmuştu?

20 Temmuz 2016’da ilan edilen Olağanüstü Hal’in ardından 12 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarıldı.

Çıkarılan 12 KHK’dan 668, 675 ve 677 sayılı KHK’larla toplam 177 medya kuruluşu kapatıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), OHAL ilan edildiğinden beri, Cemaat ve Kürt çevrelerinden 121 medya organının kapatılması nedeniyle 2 bin 500’e yakın gazeteci ve medya çalışanının işsiz kaldığını bildirdi.

5 haber ajansı, 16 televizyon, 24 radyo, 62 gazete, 19 dergi, 29 yayınevi olmak üzere 155 medya kuruluşu KHK’larda kapatılan kuruluşlar listesinde yer aldı.

12 televizyon ve 10 radyo da 668 sayılı KHK’nin ikinci maddesi dördüncü bendi kapsamında kapatıldı.