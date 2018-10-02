KHK ile işlerinden atılan işçiler Ankara'ya yürüyor: 170 bin kişi ile gidersek mutlaka kazanırız

OHAL kararnameleriyle atıldıkları işlerine geri dönebilmek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen işçiler Kenan Güngördü ve Sinan Yerdelen, KHK mağduru tüm işçi ve emekçilere birlikte mücadele çağrısı yaptı. İşçi Mazlum Çetinkaya, 11 Ekim’de Meclis’te HDP ve CHP’li milletvekillerinin de katılımıyla basın toplantısı yapacaklarını, tüm KHK mağdurlarını bu toplantıya beklediklerini belirterek, “170 bin kişi ile Ankara’ya gelirsek mutlaka kazanırız” ifadesini kullandı.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi’nden güvenlik soruşturması bahanesiyle atılan Kenan Güngördü ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nden yine aynı gerekçeyle ihraç edilen Sinan Yerdelen, dün İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. İstanbul’dan Ankara’ya yürürken sürekli polis takibinde olduklarını belirten işçiler, “Sanki bizler vatan hainiymişiz, illegal örgütmüşüz, hırsızmışız gibi yaklaştılar. Biz işimiz, ekmeğimiz ve onurumuz için yürüdük” dedi.

"Sabrımız kalmadı, adalet istiyoruz"

Eskişehir’den Ankara’ya gelir gelmez AŞTİ’de gözaltına alındıklarını da hatırlatan Güngördü, “Biz sadece işimizi geri istiyoruz. KHK’lerin kaldırılmasını istiyoruz. Anayasa kitapçığını Cumhurbaşkanı’na mı atalım yani” diye konuştu. Sinan Yerdelen ise şunları söyledi: “KHK’ler ile yüz binden fazla insan ihraç edildi. Bizler bu yürüyüşle tüm bu insanların direnişini birleştireceğiz. Artık sabrımız kalmadı, adalet istiyoruz. Haklarını talep eden işçi ve emekçilerden korkuyorlar; çünkü işçi direnişlerinin bir volkan gibi patlamasından korkuyorlar.”

İşçi Mazlum Çetinkaya ise 11 Ekim’de Meclis’te HDP ve CHP’li milletvekillerinin de katılımıyla basın toplantısı yapacaklarını, tüm KHK mağdurlarını bu toplantıya beklediklerini belirterek, “170 bin kişi ile Ankara’ya gelirsek mutlaka kazanırız” ifadelerini kullandı.