KHK ile ihraç edilmişlerdi; CHP'nin profesör milletvekili adaylarına itiraz

24 Haziran'daki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için CHP'nin İstanbul'dan aday gösterdiği, Prof. İbrahim Kabaoğlu'nun da aralarında bulunduğu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 profesör için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edildi.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul 3. bölge 9. sıradan aday gösterdiği Prof. Dr.Cihangir İslam ve İstanbul 1. bölge 18. sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Yüksel Taşkın için YSK'ya itirazda bulunulduğu öğrenildi.

Bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtilen itiraz dilekçesinde her 3 profesörün de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildiği ve bunların milletvekili adayı olamayacağı gerekçe gösterildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun söz konusu itiraz ile ilgili bugün karar vereceği öğrenildi.