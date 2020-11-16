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KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık'ın banka hesaplarına haciz kondu

Veli Saçılık: Ağaç kökü yemem için bütün koşullar hazır

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16 Kasım 2020 15:11

KHK ile görevinden ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık'ın banka hesaplarına eylemlerde kesilen para cezaları nedeniyle haciz kondu. 

Twitter hesabından bir açıklama yapan Saçılık, “KHK ile ihraç edilmemi protesto ettiğim için polisin yazdığı para cezaları sonucunda şuan banka hesabıma haciz konuldu. Sendikanın yatırdığı destek avansı ve kooperatifimize gelen ödemenin bulunduğu hesap sıfırlandı. 'Ağaç kökü yesinler' dediler ve uygulamaya geçtiler. Ağaç kökü yemem için bütün koşullar hazır”  ifadelerini kullandı.

 

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