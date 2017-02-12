KHK ile ihraç edilen Prof. Taşkın’dan kar altında ders: Onlara benzersek insanlıktan utanırız

Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’yle ihraç edilen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, yazı tahtasının başına geçerek kar yağışı altında ders anlattı. Bosna-Hersek’in lideri Aliya İzzetbegoviç’in “Bana düşmanlık yapanlara verebileceğim en büyük ceza adalettir” sözlerini hatırlatan Taşkın, “Biz de onlara adaleti vereceğiz, onlar gibi çirkinleşmeyeceğiz. Biz onlara benzersek insanlıktan utanırız. Biz insan kalarak kazanacağız, hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Demokrasi Dersi” adı verilen etkinliğe CHP milletvekilleri Şafak Pavey ve Selina Doğan da katıldı.

" Başkası için üzülmeyen insanın vicdanı olmaz"

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Cumhuriyet tarihindeki kamudan ihraçların 20 katı kadar ihraç söz konusu olduğunu belirten Taşkın, 28 Şubat’ta yaşanan mağduriyetleri hatırlatarak “İnsan sadece kendisine yapılan mağduriyetlere odaklanırsa, bu çok büyük bir insanlık ayıbıdır. Çünkü vicdan bölünmez bir bütündür. Başkası için endişelenmeyen, üzülmeyen insanın vicdanı olmaz. Sadece kendi mahallesinin mağduriyeti üzerinden konuşan insanların evrensellikle de vicdanla da alakaları olmaz” şeklinde konuştu.

Dünyanın en eski suçlarından bir tanesinin düşünce suçu olduğunu söyleyen Taşkın, “Bu ülkede düşünce suçu utancını yaşadığımız için gerçekten üzülüyorum” diye konuştu.

"Onur duyuyorum"

Aynı KHK ile üniversiteden ihraç edilen Anayasa Hukuku Profesörü İbrahim Kaboğlu’nu ‘kamusal entellektüel’ olarak nitelendiren Taşkın, “Onunla aynı yerde durmaktan büyük bir onur duyuyorum” cümleleri alkışlarla karşılandı.

Beşiktaş Abbasağa Parkı’da açık havada gerçekleşen derse, soğuk havaya rağmen öğrencilerinin yanısıra vatandaşlar katıldı.

Kar yağışı altında yapılan ders İzmir Marşı söylenerek son buldu.