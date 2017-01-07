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15 Temmuz Darbe Girişimi

KHK ile ihraç edilen Prof. Melek Göregenli: Ege Üniversitesi'ndeki 30 yıllık emeğimi direnerek geri alacağım

"KHK ile atıldık Ege Üniversitesi'ndeki barış imzacıları olarak..."

07 Ocak 2017 16:25

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle Ege Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Melek Göregenli "Yine çalışacağız, güleceğiz -dünkü son dersimizdeki gibi- öğreneceğiz. O üniversitedeki 30 yıllık emeğimi direnerek geri alacağım, umutsuzluk yok..." dedi.

Resmi Gazete’de dün yayınlanan son KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden Prof. Melek Göregenli, Facebook üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı. Ege Üniversitesi Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyeliğinden ihraç edilen Göregenli, “Umarım biz dönünceye kadar orada olursunuz herkes her şey…” diye yazdı.

"Hakkınızı helal edin"

Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’nde imzası bulunan Göregenli’nin mesajı şöyle:

“Geldim ben yine.. bu alemlerde en sevdiklerim var..ve galiba insan böyle zamanlarda en uzaktakilere bile daha çok hissediyor hasretini..)) uykum kaçtı zaten uykum pek olmaz ve bu gece normal sanırım..)  Ama şimdi bir canım öğrencim yazmış.. “Hocam Manitunuz sizi teselli ediyor, kar yağıyor..”

yarın belki daha manalı şeyler yazabilirim ama şunu söyleyebilirim şimdi; bu gece canım önceki KHK larda atılanlar için yandığı kadar yanmadı; okulumu -ki hayatımın bildiğim bütün zamanları orada geçti-, işimi, öğrencilerimi, arkadaşlarımı, dünyadaki en iyi bölüm olan bölümümü o kocaman bölümümdeki herkesi -canımın içisiniz- koridordaki kırk yıllık arkadaşlarımı, fakültemin beraber büyüdüğümüz yaşlandığımız ve hiç birisiyle gönül kırgınlığı bile yaşamadığım bütün çalışanlarını -hakkınızı helal edin- , kedilerimizi, köpeklerimizi, içimden hep kimse görmeden çalsam mı acaba diye geçirdiğim o fakültenin önündeki çiçekleri.. şimdiden özledim.. çok özleyeceğimi biliyorum.. Umarım biz dönünceye kadar orada olursunuz her kes her şey..”

Prof. Melek Göregenli'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Canım öğrencilerim, hiç üzmeyin kendinizi. Biz derslerimize devam ederiz, okulda olmaz her yerde olur, yaşasın HAYAT ve BARIŞ... 

"Hayatımın ışığı oldunuz hep öyle olmaya da devam edeceksiniz. Bu günler geçer ve geriye hakikat ve hayat kalır. SİZİ ÇOK SEVİYORUM...

"Bu geceki KHK ile atıldık Ege Üniversitesi'ndeki Barış İmzacıları olarak...

"Canım öğrencilerim, arkadaşlarım, hepinize cevap yazamıyorum, hiç üzgün değilim ve hiç yalnız ve asla pişman! Üzülmeyin, geçer bu günler..

"Yine çalışıcaz, gülücez -dünkü son dersimizdeki gibi- öğreniceğiz. O üniversitedeki 30 yıllık emeğimi direnerek geri alacağım, umutsuzluk yok..."

 

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