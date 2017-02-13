KHK ile ihraç edilen Prof. İslam: "Geçmiş olsun"dan ziyade, "Tebrik ederim" denmesini tercih ederim

Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Cihangir İslam, 686 sayılı kararname ile ihracı için kendisine “Geçmiş olsun” yerine “Tebrik ederim” denmesini tercih edeceğini söyledi.

Medyascope’dan Hilmi Hacaloğlu’na konuşan Prof. İslam, şunları söyledi:

“Ben bir bildiri yazmanın, kanaat ifade etmenin ifade özgürlüğü sınırları içinde olduğunu kabul ettiğim için geçmiş olsundan ziyade tebrik ederim demek daha doğru olabilir. Doğruluk ve yanlışlık değerlerinden bağımsız olarak söylüyorum. Başımıza gelen kaza için evet, inşallah bir an önce hepimizin başından gider. Hepimiz görevimize döneriz. Beni birçok telefon, hayırlı olsun diye aradı, öyle bir üslubu daha sıcak buluyorum. Bu sıkıntıların da bir an önce bitmesini temenni ediyorum.

Prof. Cihangir İslam, başörtülü ilk milletvekili olarak Fazilet Partisi'nden Meclis'e giren Merve Kavakçı'nın da eşi. İslam ve Kavakçı 2010 yılında dünyaevine girmişti. Merve Kavakçı’nın kardeşi Ravza Kavakçı, halen AKP milletvekili olarak TBMM’de görev yapıyor. Cihangir İslam aynı zamanda eski Aile Bakanı AKP’li Ayşenur İslam'ın da kayınbiraderi.

İslam, ihraç edildikten sonra Twitter adresinden şu sözleri yazmıştı:

Prof. Dr. Nazır Cihangir İSLAM'ın görevine 686 Numaralı KHK ile son verilmiştir.

Söz veriyorum diz çökmeyeceğim. İnandığım gibi yaşayacak ve hayata aynı tempoyla devam edeceğim. Allah'a verilmiş sözümüz var.

Doğrusunu bilin diye yazıyorum. 611 Akademisyenin imzaladığı ikinci dilekçeyi imzaladım, soruşturma sonucu imzamı çekmedim.

90'lı yıllarda üç kez Ankara Üniversitesi tarafından atılmıştım. Dördüncüsü de aynı nedenle ve AKP İktidarı tarafından.