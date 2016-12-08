KHK ile ihraç edilen öğretmene AİHM’den kötü haber

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen Akif Zihni’nin başvurusunu, tüm iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.

DUVAR’dan Nurettin Öztatar’ın haberine göre, AİHM, karara gerekçe olarak, 1 Eylül tarihinde çıkarılan 672 sayılı KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Zihni’nin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmamasını gösterdi. AİHM, 2012 yılında yapılan bir değişiklikle bu tür başvuruların Anayasa Mahkemesi’ne yapılmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, daha önce aynı yönde verdiği kararları örnek gösterdi. AİHM’e yaptığı başvurusu reddedilen Zihni, 25 Temmuz’da Trabzon Ortahisar Anadolu Lisesi’ndeki görevinden uzaklaştırılmış, 1 Eylül’de çıkarılan 672 sayılı KHK ile de memurluktan ihraç edilmişti.

“Büyük hayal kırıklığı”

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, AİHM’nin bu kararla 2016 istatistiklerini kurtardığını ancak KHK mağdurlarına zarar verdiğini belirtti. Altıparmak, Türkiye’de idare mahkemelerinin, ülkenin her yerinde davaları ‘idari işlem değil’ diyerek incelemeden reddettiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi’nin de KHK’leri inceleyemeyeceği yönünde karar verdiğini anımsatan Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, “Strazburg’dan buradaki durumun görülemediğini hiç sanmıyorum. Bu kararı, yaratacağı büyük yıkımı bilerek ve isteyerek verdi AİHM. O yüzden de büyük hayal kırıklığı” dedi.

“İç hukuk mücadelesi yıllar sürecek”

Yrd, Doç. Dr. Altıparmak bu sürecin en az 5 yıl sürebileceğine dikkat çekti. AİHM’nin verdiği kararın insanların hayatını karartacağını kaydeden Altıparmak, başvuruda AİHM’nin verdiği karardan geri dönmemesi durumunda yaşanacakları şöyle özetledi:

AYM, bu fırsatı kullanıp diğer hukuk yollarını tüketin diyerek başvuruları idari yargıya yollayacak.

İdari yargı yerleri bu idari işlem değil diyerek başvuruları reddedecek.

Bu kararlara karşı yapılacak istinaf başvuruları uzayacak.

İstinaf kararı ihraçla ilgili olduğu için bir de Danıştay’a temyize gidecek. Danıştay’ın karar verip vermeyeceği belirsiz.

Danıştay kararı aleyhine tekrar AYM’ye başvurulacak. AYM’nin önünde çok iş olacağı için bir süre de orada geçer. AYM zaten 60000 dosyaya bakamaz. Mevcut koşullar devam ederse de oyalayıp sonunda reddeder.

O noktadan sonra tekrar AİHM’e gidilir.

“Tek umudum bu hatadan dönülmesi”

AİHM kararının sonuçlarını değerlendiren Kerem Altıparmak, “Kim ne kazandı, kim ne kaybetti” sorusunu şöyle yanıtladı:

“AİHM bu yılın istatistiklerini kurtardı. Hükümeti karşısına almadı. Gelecek sene yayımlanacak yıllıkta gelen dava/çıkan dava sayısında topluca reddedilen binlerce dava olacak. Hükümet, eğer bu uygulama böyle devam ederse öncelikle 5 yıl kazandı. Dahası yeni KHK’lerle yeni ihraçlar için yeşil ışık aldı.” AİHM’nin istatistikleri kurtarıp, iş yükünden kurtulma pahasına insanların hayatını kararttığını sözlerine ekleyen Altıparmak “Tek umudum, AİHM’nin yakın zamanda bu hatasından dönmesidir” dedi.

AYM Başkanı, "OHAL hukuksuzluk değildir" demişti: