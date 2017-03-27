KHK ile ihraç edilen öğretmenden nohut pilav!

Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı bir köy okulunda görevini sürdürürken 686 sayılı KHK ile ihraç edilen Mehtap Yörük, Ofis Sanat Sokağı’nda nohut pilav satmaya başladı.

Diyarbakır Eğitim Sen, resmi Twitter hesabından, "KHK ile ihraç edilen üyemiz Mehtap Yörük yoldaşımız Ofis Sanat Sokağı’nda nohut pilav yapımına başlamıştır. Dayanışma ile başarılar diliyoruz" paylaşımını yaparak Yörük’e destek verdi. Duvar’dan Veysi Erbay’a konuşan Yörük, pilav arabasını Diyarbakır’da bulamayınca internet üzerinden aldığını söyleyerek, "İhraç edilince iş olarak ne yapabileceğimi çok düşündüm. Bir dükkân açmayı da düşündüm, ama bunun için çok para lazımdı ve eğer iş tutmazsa ekonomik olarak kötü olacaktı. Sonunda böyle bir iş yapmaya karar verdim. Baktım olmuyor, arabayı satarım, çok büyük zarar etmemiş olurum" dedi.

Mesleğinden ihraç edilmesi için hiçbir gerekçe olmadığına dikkat çeken Yörük, "Eğitim Sen’e üyeyim, belki bu nedenle ihraç edilmiş olabilirim, ama sendikalı olmak suç değildir ve bu anayasal bir haktır” ifadelerini kullandı. Yörük, ihraç edilen diğer arkadaşlarıyla birlikte işlerine geri dönmek için yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını söyleyerek, "OHAL bitince önümüzdeki mahkemeye gidememe engeli de bitecek. Gerekirse davayı AİHM’ye kadar götüreceğiz. Çünkü haksız yere ihraç edildik ve elimizdeki bütün haklar alındı" dedi.

Arabanın adı: 686 KaHKaha

Pilav arabasına '686 Kahkaha' adını vereceğini söyleyen Yörük, "Kahkaha’nın içindeki KHK harflerini büyük yapmayı tasarlıyorum. İhraç edildiğim kararnamenin sayısı ve her şeye rağmen kahkaha atabileceğimizi anlatmak istiyorum" diye konuştu. Pilav satışına başladığı ilk gün iki tencere pilav sattığını belirten Yörük, "Arkadaşlarım gelip yediler, bitirdiler pilavı. Bunun dayanışma amacıyla olduğunu biliyorum tabii. İlk gün iki tencere satmak, hasılat iyidir anlamına geliyor. Ama tabii bundan sonra da böyle devam etmesi gerekiyor. Arkadaşlarım dışında müşteri lazım bana" dedi.Pilav arabasına “686 Kahkaha” adını vereceğini söyleyen Yörük, “Kahkaha’nın içindeki KHK harflerini büyük yapmayı tasarlıyorum. İhraç edildiğim kararnamenin sayısı ve her şeye rağmen kahkaha atabileceğimizi anlatmak istiyorum” diye konuştu. Pilav satışına başladığı ilk gün iki tencere pilav sattığını belirten Yörük, “Arkadaşlarım gelip yediler, bitirdiler pilavı. Bunun dayanışma amacıyla olduğunu biliyorum tabii. İlk gün iki tencere satmak, hasılat iyidir anlamına geliyor. Ama tabii bundan sonra da böyle devam etmesi gerekiyor. Arkadaşlarım dışında müşteri lazım bana” dedi.