KHK ile ihraç edilen öğretmen, göreve iade kararını almaya işçi tulumuyla gitti: İtaat edeceğimizi sandılar

Telefonunda ByLock olduğu iddiasıyla işinden atılan Eğitim Sen üyesi öğretmen Semih Babacan, "Mor Beyin" mağdurları için çıkarılan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işine iade edildi. Hakkındaki iade yazısını almaya işçi tulumuyla giden Babacan, "Bizi işten atanlar aç kalıp itaat edeceğimizi, kendilerine karşı el pençe duracağımız zannettiler. Biz asla bunu yapmadık" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Eğitim Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İsmail Tutal, 686 sayılı KHK ile ihraç edilen üyeleri Semih Babacan’ın oto tamirciliğine başlayıp onuru ile ekmeğini kazanmaya devam ettiğini söyledi.

"Belki utanırsınız"

Tutal, “ByLock yüzünden ihraç edildiğini öğrenir öğrenmez savcılığa dilekçeler verildi. Eğitim Sen üyesi olduğunu, FETÖ ile ilgisinin olmadığını her yere söyledik ama sesini duyuramamıştık. Hiçbir yere kendimizi anlatamadık. Son KHK ile görevine iade edildi” ifadesini kullandı.

Tutal, kendilerinin vatan hainiymiş gibi bir pozisyona koyulup bir gecede mesleklerinden edildiklerine değinerek, “Bizi mesleklerimizden ihraç ettiler aç kalacağımızı, itaat edeceğimizi, kendilerine karşı el pençe duracağımız zannettiler. Biz asla bunu yapmadık. Direndik. Dayanışma fonları oluşturarak birbirimize kenetlendik” dedi.

Semih Babacan’ın üniversite öncesi tamircide çalıştığını dile getiren Tutal şöyle devam etti:

“İhraç edildikten sonra bakmak zorunda olduğu eşi ve çocuğu olduğu için tekrar o işi yapmaya başlamıştı. Semih o elbiseleriyle işe iade kâğıdını almaya giderek ‘Ben sanayiden çıktığım yağlı elbiselerimden utanmıyorum. Bu benim onurumdur, ekmeğimi kazandım. Bu elbiselerimle Milli Eğitim’e girip iade kâğıdımı aldım. Utanmadığımı görün belki siz utanırsınız’ mesajını verdi. Çok onurlu bir davranıştır.”