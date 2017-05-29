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Eğitim

KHK ile ihraç edilen öğretmen, darp edilerek gözaltına alındı

Nazife Onay, 15'inci kez gözaltına alındı

29 Mayıs 2017 21:55

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmen Nazife Onay, darp edilerek gözaltına alındı. Nazife Önay, işini geri istediği için yaptığı eylemlerde toplam 15 kez gözaltına alınmış oldu.

Evrensel’de yer alan habere göre Onay İstanbul'da bir AVM önünde gözaltına alınmadan önce şunları söylemişti:

“Bu KHK’ların kaldırılmasını, iptal edilmesini istiyoruz. Yıllardır mesleğimizi alnımızın akı ile yaptık, iş güvencemiz için sokaklara çıktık. Ankara’da başlayan bu direniş diğer illerde de devam etmektedir şimdi. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 82 gündür açlık grevine devam ediyor. Bizler öğretmeniz işimizi istediğimiz için gözaltına alınıyoruz. Direne direne kazanacağız, emekçiyiz haklıyız kazanacağız."

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