KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen: AKP, örgütlü biçimde emeği ve emekçileri hedef alıyor; kendi kadrolarını yerleştirmeye çalışıyor

Ankara’da 59 gündür “KHK ile açığa alındım, işimi istiyorum” diyerek eylem yapan, birçok kez gözaltına alınan ve 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleğinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen, “AKP iktidarı, her ne kadar kriz halinde olsa da örgütlü biçimde emeği ve emekçileri hedef alıyor ve kendi kadrolarını yerleştirmeye çalışıyor” dedi.

Gazete Karınca’dan Altan Sancar’a konuşan Gülmen’in açıklamaları şöyle:

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görev yaparken, 2015 yılında da işten atıldım ve bir yıllık sürecin sonunda mahkeme kararı ile görevime geri dönme hakkı kazandım. Ancak işe döndükten hemen sonra açığa alındım ve üç ay sonra da ihraç edildim. Benim için yıldırma politikalarına maruz kalmak ve çalıştığım kurumdan atılmak yeni bir durum değil. Ancak bu defa halihazırda bir mevzimiz var ve bu atılma haberini direnişle karşılamaktan onur duyuyorum.

"OHAL ile beyinlerimizi teslim almak istiyorlar. Buna teslim olmamak gerekiyor, çünkü direnişin esas anlamı bu. Direniş ile işimize geri dönme, KHK’leri geri çektirme iddiasına sahibiz ve buna inanıyoruz. Direnişimiz tekil bir direniş değil. İşe iademizi istediğimiz kadar, KHK’lerin geri çekilmesini ve iş güvencemizi de kazanmayı hedefliyoruz.

"AKP iktidarı, her ne kadar kriz halinde olsa da örgütlü biçimde emeği ve emekçileri hedef alıyor ve kendi kadrolarını yerleştirmeye çalışıyor. Bu nedenle emeğe yönelen saldırı karşısında da birlikte hareket eden ve örgütlenmiş bir direniş görmeli. Çünkü bugün atılmayanlar da yarın işten atılmaya başlanacak, birçok insan işsiz bırakılacak. Tam da bu nedenlerden ötürü, dayanışmanın da ötesine geçerek, birlikte ve çetin bir mücadele vermeliyiz.

"Birçok meslektaşım ve kıymetli insan mesleğinden edildi; ancak korkuttuklarını sanmasınlar, çünkü karşılarında duracağız. Direnişimiz kazanılmış bir mevzi, takip edenlere de karşılığını bulacağına inandığımız bir çağrı yapıyor ve kazanma iddiamız var. Bizler açısından temel mesele, dayattıkları teslimiyete boyun eğmemek. Sosyal medya trollerini, tetikçilerini üzerimize salmaya devam dahi etseler direniş kendi motivasyonu ile sonuna kadar sürecek."