"KHK ile ihraç edilen mühendis ve mimarlar, şimdi de yapı denetimi sisteminden ihraç ediliyor!"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle (KHK) kamudan ihraç edilen mühendis ve mimarların yapı denetim yetkilerinin de iptal edilmesi hakkında açıklamada bulundu. Koramaz, KHK ile ihraç edilen mühendis ve mimarların yapı denetim sisteminden ihraç edilmesine tepki göstererek, mühendis ve mimarların yaşadıkları adaletsizlik yetmezmiş gibi şimdi de açlığa mahkum edilmekte olduğunun altını çizdi.

Birgün'de yer alan habere göre Emin Koramaz imzalı açıklamanın tam metni şöyle:

"22 aydır devam eden OHAL boyunca çıkartılan KHK’larla binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşımız açığa alınmış, ihraç edilmiş, sözleşmeleri feshedilmiş ya da yenilenmemiştir.

Yaşadığımız bu hukuksuzluk zincirine geçtiğimiz günlerde yeni bir halka daha eklenmiştir. Yapı denetimi kuruluşlarında çalışan mühendis ve mimarlardan KHK ile ihraç edilmiş olanların belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmektedir. Ayrıca yeni başvurular da reddedilmektedir. Meslektaşlarımızın yapı denetimi sistemindeki sicilleri silinmektedir. Aralarında Odalarımızın merkez ve şube yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu mühendis ve mimarlar, yaşadıkları adaletsizlik yetmezmiş gibi şimdi de açlığa mahkum edilmektedir.

Ülkemizde hak ve özgürlükler bakımından 1215’te yapılan Magna Carta’dan daha geri bir konuma sürüklenmiş durumdayız. Yüzbinlerce kişi kanun olmadan, kural olmadan yasadışı ilan edilmektedir. Bu yaşananlar anayasa ve uluslararası metinlerle güvence altına alınan çalışma hakkı başta olmak üzere pek çok temel hak ve özgürlüğe açık bir saldırıdır.

Olağanüstü Hal KHK’larıyla 130 binin üzerinde kamu emekçisi, herhangi bir soruşturma olmadan ve savunmaları alınmadan görevlerinden ihraç edilmiştir. İhraçlar ve açığa alınmaların tamamı sorgusuz, sualsiz ve soruşturmasız gerçekleştirilmiştir. Oysa Hükümet, kamudan ihraç edilenlerin hangi somut gerekçelerle ihraç edildiklerini, ihraç edilenlerin darbe girişimi ile aralarında herhangi bir somut bağ bulunup bulunmadığını en küçük bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamak zorundadır.

Bilimsel ve teknik gelişmeyi kamu ve toplum yararı doğrultusunda savunan meslektaşlarımız, iktidarın yanlış uygulamalarını eleştiren muhalif kimlikleri dolayısıyla sınırı olmayan bir şekilde cezalandırılmaktadır.

Bakanlık, yapı denetimi alanının kamusal niteliğini meslektaşlarımızı işsizliğe mahkum ederken değil, denetim faaliyetlerini özel şirketlere peşkeş çekerken, kamusal görevlerini özel şirketlere dağıtırken gözetmelidir. KHK’ların kapsamının keyfi bir biçimde yorumlanarak mimar ve mühendislerin yapı denetim şirketlerindeki görevlerinin engellenmesi kabul edilemez.

Meslektaşlarımızın haksız ve hukuksuz bir şekilde KHK’larla ihraç edilmelerini, ardından yaşamdan dışlanmalarını, işsizliğe mahkum edilmelerini kabul etmiyoruz.

Birliğimiz, Bakanlığın meslektaşlarımızı yapı denetim sisteminden ihraç eden bu yanlış uygulaması karşısında gerekli hukuksal girişimlerde bulunacaktır."