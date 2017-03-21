KHK ile ihraç edilen hocalarını afiş açarak uğurlayan öğrencilere soruşturma

Anadolu Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin yürüyüşü esnasında binadan afiş açıp onlara destek olan 6 öğrenciye soruşturma açıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre, çıkarılan son kanun hükmünde Kararname (KHK) ile Anadolu Üniversitesi’nden 28 akademisyen ihraç edilmişti. İhraç edilen akademisyenler, okulun Yunus Emre Kampusu’nda odalarına ve öğrencilerine veda etmek için 15 Şubat’ta buluştular. Edebiyat Fakültesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi’nde pankart asarak hocalarının ihraç edilmesine tepki gösteren öğrenciler ise özel güvenliğin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Kampusa TOMA

Buluşmada sloganlara izin vermeyen özel güvenlik görevlileri ve polis, akademisyen ve öğrencilere müdahalede bulundu. Ancak özel güvenlik barikatını aşan akademisyenler ihraç edilen meslektaşlarının fakültelerinin önünde açıklamalar yaptı. "Mutlaka geri döneceklerini ve kaldıkları yerden devam edeceklerini" belirten akademisyenlere öğrenciler de destek oldu. Kısa süre sonra kampusa TOMA’lı çevik kuvvet polisleri geldi. Akademisyenler öğrencilere, "Gözaltına alınmanızı istemiyoruz. Burada dağılın. Biz akademisyenler olarak fakülteleri ziyaret ederiz” dedi. Bunun üzerine öğrenciler dağıldı, akademisyenler de TOMA’nın önünde selfie çektirdikten sonra Edebiyat Fakültesi’ne gitti.

Bu eylemden sonra İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bloku 2. katından afiş açtıkları gerekçesiyle 6 öğrenci hakkında soruşturma açıldı. Rektörlük Hukuk Müşavirliği’nden öğrencilere gönderilen yazıda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nce açılan soruşturma kapsamında belirtilen süre içinde savunma yapmaları gerektiği, aksi takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacakları belirtildi.