KHK ile ihraç edilen eşinin üzerine kayıtlı daireyi satamıyor: "Tapunuzda risk bulunuyor"

İzmir’de KHK ile ihraç edilen F.K. eşinin üzerine kayıtlı daireyi satamıyor. Tapu dairesine giden F.K.’ye, ‘Tapuda risk kararı var’ denildi. Durum böyle olunca F.K.’nin evini satın almak isteyen alıcı da kararından vazgeçti. F.K. yaşadıklarına tepki göstererek, “Ülkede hukuk olmadığı için bunları yaşıyoruz” dedi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, F.K. ve eşi H.K. 2013 yılında Bank Asya’dan kredi çekerek İzmir’de daire satın aldı. F.K. ve H.K. çifti henüz banka kredisini bitirmeden 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında soruşturma açıldı. H.K. çalıştığı işinden KHK ile ihraç edildi ve cezaevine gönderildi. F.K. ise eşinin tutuklanmasının ardından iki çocuğuna tek başına bakmak zorunda kaldı. Daha sonra 2013’te aldıkları daireyi satıp eşinin tutuklu olduğu kente yerleşmek istedi. İzmir’deki Ziraat Bankası Çarşı Şubesi, Bank Asya olduğu için ipoteği kaldırıp alıcıya kredi vermeyi kabul etmedi. F.K. kalan 73 bin liralık borcu diğer bankalardan çekerek bu borcu kapattı. Borç ödendikten sonra tapu üzerindeki ipotek kaldırıldı.

İpoteğin kaldırılmasının ardından F.K., eşinden satış vekaleti ve mahkemeden ‘malların üzerinde tedbir kararı yoktur’ kararını alıp tapu dairesine tekrar gitti. Tapu dairesi F.K.’ye ‘eşinin risk grubunda olduğunu’ söyleyerek satış işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerini iletti. Bu gelişmeler yaşanırken evi satın almak isteyen alıcı da kararından vazgeçti.

F.K. iki çocuğunu alıp eşinin tutulduğu kentte kiralık bir dairede yaşamaya başladı. Şu an evini satamadığı için de çocuklarını okula göndermekte zorluk yaşıyor. F.K. yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Cezaevindeki eşime ve iki çocuğuma bakabilmek için evimi satmak istedim. İzmir Bayraklı tapu dairesinde eşim tutuklu olduğu için riskli kategorisinde olduğu söylendi. Bu yüzden satışı gerçekleştiremedik. Tam 3 aydır bu evimi satmaya çalışıyoruz. Yaşadığım stresten dolayı sağlık durumum da kötüye gitti. Bunu çocuklarıma anlatamıyorum. Ben de eşimin tutuklu olduğu ile yerleştim. Çocuklarım da bizimle birlikte maddi zorluklar yaşıyor. Ülkede hukuk olmadığı için bunları yaşıyoruz.”