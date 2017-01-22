KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen'li öğretmenin olmayan maaşına kesme cezası geldi!

KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen üyesi Öğretmen Acun Karadağ, meslekten ihracından 80 gün sonra Milli Eğitim Müdürlüğü’nün maaş kesme cezası ile karşılaştı. Karadağ’a 2015 yılında katıldığı sendika eylemi gerekçesiyle, olmayan maaşının 30’da biri oranda kesilme cezası verilirken, öğretmenin ihraç edildiğinden haberi olmayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyin Avcı, “Görevinizde daha dikkatli olun” uyarısında bulundu. Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, Müdür Avcı’nın uyarısını dikkate alan Karadağ ise “Bundan sonra işimi ve öğrencilerimi almak için daha dikkatli direneceğim” dedi.

15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen OHAL ile birlikte 29 Ekim 2016’da yayımlanan 675 sayılı KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen üyesi Öğretmen Acun Karadağ, ilk günden itibaren devam eden mücadelesinde yaşadığı zorlukların ardından şimdi de Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün para kesme cezası ile karşılaştı. “Öğrencilerimi istiyorum” diyerek çalıştığı okul önünde yapmak istediği eylemde gözaltına alınan daha sonrasında da kendisi gibi OHAL mağduru akademisyen ve öğretmenlerle birlikte “İşimi istiyorum” diyerek her gün mücadelesine devam eden Karadağ, üzerinden 2 yıl geçmesine karşın sendikasının çağrısıyla katıldığı bir eylemden sorumlu tutuldu. 29 Aralık 2015’te KESK’in diğer meslek örgütleri ile aldığı karar sonrasında, Eğitim Sen Genel Merkezi’nin çağrısıyla “Savaşa Hayır Barışı Savunacağız” diyerek 1 günlük iş bırakma eylemine katılan Karadağ, başlatılan soruşturmanın sonucunu meslekten ihraç edilmesinin 80. gününde öğrendi. Karadağ hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, “Özürsüz olarak göreve gelmediniz” denilerek maaş kesilme cezası verildi. Karadağ’a kendisine kesilen cezaya ilişkin gönderilen yazıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de ihraç kararından haberi olmadığı ortaya çıktı. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyin Avcı, disiplin amiri olarak gönderdiği yazıda Karadağ’ın savunmasını ve bu konudaki yargı kararlarını dikkate almayarak bir de uyarıda bulundu. Karadağ öğretmenin ihraç edildiğinden haberi olmayan müdür Avcı, “Bundan böyle görevinizde daha dikkatli olmanızı rica ederim” uyarısında bulundu.

"Dikkatli direneceğim"

Karadağ ise bir türlü ulaşamadığı ceza belgesinin hikâyesini anlattı. Karadağ, kendisine verilen cezaya ilişkin belgeyi bile okuldan almasına izin verilmediğini söyledi. Karadağ, “Belge okula gelmiş ama beni okula almıyorlar. İmza ile alayım diye müdür bana bir arkadaşla göndermiş” diyerek yaşadıklarını anlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün uyarısına karşı Karadağ, “Oldu, işimi ve öğrencilerimi almak için daha dikkatli direneceğim” ifadeleriyle yanıt verdi. Danıştay, 2012 yılında sendikal eyleme katıldığı gerekçesiyle başka bir öğretmen hakkında verdiği kararda “Anayasanın 90. maddesi gereği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararların bağlayıcılığı karşısında yasal olarak gerçekleştirilen sendikal faaliyetlere katılımın özür olarak kabul edilmesi gerektiği” görüşüyle sendikanın çağrısına uyarak katılınan bir eylemin disiplin suçu oluşturmadığına hükmetmişti.