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KHK ile ihraç edilen Cenk Yiğiter'e sosyal medya paylaşımı nedeniyle hapis cezası

“Eskiden reis denilince aklıma ilk Temel Reis gelirdi. Ama şimdi y.. biri geliyor artık”

05 Ekim 2018 12:06

KHK ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter, 14 Ekim 2016 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre KHK ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter, 14 Ekim 2016 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı “Eskiden reis denilince aklıma ilk Temel Reis gelirdi. Ama şimdi y.. biri geliyor artık” paylaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi, cezayı ertelemedi. İddianamede, sanığın mesleği ve konumu gereğince ‘reis’ sıfatının Erdoğan’la özdeşleştiğini bilmemesi imkânsızdır” dedi. Yiğiter ise bu sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için değil, bir arkadaşı için yazdığını kaydetti. Mahkeme 1 yıllık cezanın ardınıdan cezayı ertelemedi.

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