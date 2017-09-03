KHK ile ihraç edilen 'Barış Akademisyenleri'nden kitap kafe: Kültürhane

Barış İçin Akademisyenler Girişimi’nin Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisi’ne imza attıkları için Mersin Üniversitesi’nden atılan 3 akademisyen, “Kültürhane” adında bir mekân açtı.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, Akademisyenler, toplumun her kesiminden insanın çay kahve içip kitap okuyabileceği, Dayanışma Akademisi dersleri, atölye çalışmaları, söyleşiler, imza günleri yapabileceği bir kamusal alan yaratmayı hedefliyor. “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine Mersin Üniversitesi’nden 21 öğretim üyesi imza atmıştı. O imzacıların tamamı Mersin Üniversitesi’nden atıldı.

Prof. Dr. Ayşegül Yılgör, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar ve Uzman Deniz Galip Altınay, Mersin’de kalmayı seçen akademisyenlerden oldu. Üç akademisyen, feminist aktivistlerden Nalan Turgutlu Bilgin’in de katılımıyla, uzun süredir kurguladıkları bir hayali gerçekleştirmek için işe koyuldu.

Yenişehir ilçesinde uygun bir yer bulan ekip mayıs ayında çalışmalara başladı ve ortaya bir kitabevi-kafe çıktı. Mekanın kütüphanesi, görevlerinden atılan imzacı akademisyenlerin kendi kişisel kütüphanelerini bağışlamasıyla kuruldu. Şimdilerde kitapların tasnif çalışması yapılıyor. Kültürhane ayrıca Dayanışma Akademesi dersleri, atölye çalışmaları, söyleşiler, imza günleri, dinletiler gibi etkinlikler için de kullanılacak.

İlk iş zeytin ağacı

Kültürhane’nin hedefi şimdi kütüphaneyi güçlendirmek ve sadece Mersin’in değil, bütün Türkiye’nin hatta dünyanın entelektüellerinin ilgisini bu projeye çekmek.

Bunun için bağış ve destek sitesi “indiegogo” üzerinden bir kampanya başlatıldı. Yayımlanan metinde “Eğer başarabilirsek bizi kamusal alanlardan kovanlara, halkla buluşabilmek için unvanlara ihtiyacımızın olmadığını kanıtlayacağız” deniliyor. Galip Deniz Altınay, “Bizim için önemli olan buranın kamusal bir mekân olması. Bunun için 4 kişi değiliz diyoruz, imece ile oluşturduk, aynı dayanışma ile devam ettirmek istiyoruz.

Mekanı açarken, bir dikili ağacımız olsun istedik. Bunun için bahçemize bir zeytin diktik. Umuyoruz ki Kültürhane zeytin ağacı gibi kök salar, uzun ömürlü olur” dedi.