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KHK ile ihraç edilen Acun Karadağ, sınav gözetmenliğine çağrıldı

"Genellikle kurumlarda başıbozukluk görüyorum"

02 Nisan 2018 16:46

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayınlanan kanun hükmünde kararname (KHKA) ile ihraç edilen ve Yüksel Caddesi’nde 500 günü aşkın süredir ‘işimizi geri istiyoruz’ eylemini sürdüren öğretmen Acun Karadağ’a Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ‘direksiyon sınav görevi daveti’ geldi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre ihracının ardından çalışmadığı halde maaş kesme cezası verilen Karadağ kurumun talebini, “Acaba iyiye işaret mi? Nasıl olsa göreve dönecek diye adımı silmediler mi” sözleriyle sosyal medya hesabında paylaştı.

"Kurumlarda başıbozukluk görüyorum"

İhraç edilen kamu çalışanlarına dair bu tarz mesajların geldiğini aktaran Karadağ, “Genellikle kurumlarda başıbozukluk görüyorum. Büyük ihtimalle kayıtlar gereğince tutulmamış. Bu yanlışlardan birçok insanın hayatı kararıyor ya da umutlanıyorlar. En işleyen yapı davalar, gözaltılar ve yakalamalar. Bunlar iyi çalışıyor çünkü iktidarın derdi burayla. İnsanların günlük yaşamına dair kurumlar içler acısı” diye konuştu.

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