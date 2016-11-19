KHK ile görevine son verilen Ahsen Hoca, derslerine Moda Sahnesi’nde devam edecek

İstanbul Üniversitesi’ndeki işine Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile son verilen Yrd. Doç. Dr. Ahsen Deniz Morva Kablamacı derslerine Moda Sahnesi’nde devam edecek.

İleri Haber’den İdil Akkuş’un haberine göre, 15 Aralık 2016 tarihinde Moda Sahnesi’nde başlayacak olan seminer 12 hafta boyunca, metinler ve filmler üzerinden ilerleyerek sinemanın özü üzerine söz söyleyenlerin düşüncelerini gözden geçirecek.

Seminer, her Perşembe, 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Seminerin ücretleri: Tam: 300TL, Öğrenci: 200TL. Tek ders ücretleri ise Tam: 30TL, Öğrenci: 20TL olarak belirlenmiş.

Hafta hafta ders içerikleri ise şu şekilde:

1. Sinema Sanatının Ortaya Çıkışı ve İlk Filmler

2. Sinema Nedir Üzerine İlk Düşünenler, İlk Metinler

3. Biçimci Film Kuramına Giriş: Zihne Seslenen bir Sanat ya da Sınırlılıkların Sanatı

4. Eisenstein’ın Sineması: Çatışmanın Sanatı

5. Gerçekçi Film Kuramına Giriş: Bazin

6. Kracauer’in Film Kuramı: Bulunmuş Hikayeler

7. Auteur’in İzinde: Yaratıcı Yönetmenin Sanatı

8. Marksizm ve Sinema: İdeolojik Bir Mekanizmanın Sanatı

9. Sinema ve Psikoloji: Düşsel Bir Metin Olarak Film

10. Göstergebilimsel Film Kuramı: Göstergelerin Sanatı

11. Feminizm ve Sinema: Kadınların ya da Kadınlar için Sanat

12. Anlatı Kuramı: Biçimsel Bir Sistem Olarak Anlatı

Ahsen Hoca kimdir?

İstanbul Üniversitesi Radyo-Tv ve Sinema bölümünde lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sinema-TV bölümünde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi’nde doktora, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlilik eğitimi alan Ahsen Deniz Morva Kablamacı, Yeni Sinema Yeni İnsan dergisine, çeşitli dergilere makale, kitaplara bölüm yazdı. İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine son verilmeden önce Film Kuramları dersi veren Morva,Türk sineması üzerine çalışmaktadır. Morva, öğrencileriyle birlikte, sinemanın özü nedir sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

31 Ekim’de, akademisyenlerin ve öğrencilerinin yoğun katılımıyla üniversiteden uğurlanan Morva o gün, "Her zaman öğrencilerimle olmayı çok sevdim. Öğrencilerimizle yeniden bir arada olacağım" sözlerini kullanmıştı.