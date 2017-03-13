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Eğitim

KHK ile atılan öğretmen: Tayinimi meydanlara çıkardım, burada öğretmeye devam ediyorum!

"Bir gün sizi de işinizden atarlarsa, barışçıl yollardan hakkınızı nasıl arayacağınızı öğretiyorum"

13 Mart 2017 17:08

Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğretmeniyken, OHAL kapsamında çıkarılan 29 Ekim Kararnamesi'yle kendisi gibi Eğitim Sen üyesi 8 öğretmenle birlikte ihraç edilen Engin Karataş, Ankara'da Yüksel Caddesi'nde eylem yaptı.

"Kendimi meydanlara tayin ettim, bundan sonra derslerime meydanlarda devam edeceğim" diyen Karataş, yere "İşimi ve öğrencilerimi geri istiyorum" yazısı yazdı.

"Bu yazı sadece sevgiyle bakana görünüyor"

Yarın Haber'de yer alan habere göre, çevrede toplanan insanlara seslenen öğretmen şunları söyledi:

"Bu yazı sadece sevgiyle bakana görünüyor. Herkesi vatan haini ilan edip, işten atanlara bu yazı görünmüyor. Ben öğretmenim, öğretmeye devam ediyorum. 4 ay önce işten attılar, bir soru bile sormadılar. Sicilimde bir çizik bile yok benim. Ama ne yapayım, ben kendimi tayinimi meydanlara çıkardım, artık meydanlarda öğretmeye devam ediyorum. Eğer bir gün sizi de işinizden atarlarsa barışçıl yollardan hakkınızı nasıl arayacağınızı size öğretiyorum."

 

 

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