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Eğitim

KHK ile akademisyenlikten, yönetmelikle öğrencilikten atıldı; Cenk Yiğiter bugün ders verecek

Dersin konusu: 12 Eylül'den 28 Şubat'a 28 Şubat'tan OHAL'e Darbe, Üniversite ve Eğitim Öğretim Hakkı

12 Eylül 2017 14:08

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku bölümünde görevliyken KHK ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter bugün saat 20.00'de Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği'nde  "12 Eylül'den 28 Şubat'a 28 Şubat'tan OHAL'e Darbe, Üniversite ve Eğitim Öğretim Hakkı" konulu ders verecek. 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen Dr. Yiğiter, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'ne öğrenci olarak girmiş, ancak Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklandığı gün olan 8 Ağustos’ta Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişikliğe giderek  "kamu görevinden çıkartılmamış olmak" şartı getirmişti. Çıkarılan yönetmelik sonrası Yiğiter kazandığı bölüme kayıt olamamıştı. 

Yiğiter hakkında bugün (12 Eylül 2017) ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Daha öncede babası PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan ve Güneydoğu’daki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attığı için 689 sayılı KHK ile mesleğinden ihraç edilen Doç. Dr. Ulaş Bayraktar ‘Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği’nde, “Bir Organizma Olarak Kentin Müşterekler Siyaseti" adlı ders vermişti. 

Dersin yeri ve saati için tıklayın...  

 

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