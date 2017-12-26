KHK ile 144 KESK üyesi ihraç edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenler arasında 144'ünün KESK üyesi olduğu belirtildi. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, KHK'larla kasıtlı olarak korku ortamı yaratıldığını söyledi.

Geen, ayrıca KESK üyesi olan Sinop Eğitim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. İrfan Mukul'un da ihraç edildikten sonra "İşimi geri istiyorum" talebiyle açlık grevine başlayan öğretmen Semih Özakça'yı iyaret ettiği gerekçesiyle ihraç edildi.

Duvar'da yer alan habere göre mahkumlara tek tip kıyafet zorunluluğunun yanısıra "sivil milislerin önünü açtığı" eleştirilerine neden olan KHK’yla yaklaşık 3 bin kişi de görevlerinden ihraç edildi. Mülkiyeliler Birliği’nde bugün basın toplantısı düzenleyen KESK Yönetim Kurulu, ihraç edilenlerden 144’ünün konfederasyonlarına üye olduğunu duyurdu.

EKSK Eş Genel Başkanı Gezen, ihraçların yanısıra "terör olaylarına müdahale eden sivillere ceza muafiyeti" gibi düzenlemelerin de getirildiğini hatırlattı. Bu tür düzenlemelerle "kasıtlı olarak tam bir belirsizlik ve kaos ortamı yaratıldığını" anlatan Gezen, "cezasızlık" kapsamının AKP karşıtı her harekete yönelik olabileceği uyarısında bulundu.

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza atarak barış isteyen akademisyenler "terörist" ilan edilirken, "kan banyosu" çağrısı yapanların cezasız kalmasının sağlanmak istendiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"2 KHK korkunun ürünüdür"

Pazar gecesi çıkarılan 2 KHK, OHAL olmadan ülkeyi yönetemeyecek hale gelen siyasal iktidarın yaşadığı korkunun üründür. Bugüne kadar hayata geçirilen hukuksuzluğun üzerine adeta tüy diken KHK’ler ile bir yandan haksız, hukuksuz ihraçlar sürdürülmekte, diğer taraftan tüm topluma tek adam diktatörlüğüne biat eden gönüllü kulluk dayatılmaktadır.

KHK’da Gülmen ve Özakça yok

695 sayılı KHK ile toplam 2 bin 756 kamu çalışanı daha ihraç edilirken, sadece 114 kamu çalışanı iade edilmiştir. Üstelik ne komisyon kararlarında ne de KHK iade listesinde işlerini geri istediği için açlık grevi yapan ve kritik eşikte olan, yaşam haklarının gaspıyla karşı karşıya kalan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça vardır. Yaşanan ihraçlarda yine konfederasyonumuza bağlı sendikaların yönetici ve üyeleri hedef seçilmiştir.

Son KHK’da 144 KESK’li ihraç edildi

Şu ana kadar ki belirlemelerimize göre TSK, Jandarma ve sahil güvenlikten ihraç edilenler düşüldüğünde geriye kalan 1.694 kamu görevlisinin en az 144’ü bağlı sendikalarımız üyesidir. Bunlardan 77’si bağlı sendikamız TÜM BEL SEN, 39’u Eğitim Sen, 24’ü BES üyesi ve yöneticisidir. Bağlı sendikalarımız Dives’in iki, Ses ve Haber Sen’in ise birer üyesi ihraç edilmiştir. Türkiye genelinde 169 Belediye çalışanı ihraç edilirken bunlardan 109’unun tüm belediyelerine kayyum atanan Van’da yaşanması, Van belediyelerinden ihraç edilen 109 kişiden ise 73’nün bağlı sendikamız TÜM BEL SEN üyesi olması, siyasal iktidarın emek ve demokrasi düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Özakça'yı ziyaret ihraç gerekçesi yapıldı

KHK ile ihraç edilen ve işine dönme talebiyle açlık grevi yapan bağlı sendikamız Eğitim Sen üyesi Semih Özakça’yı ziyaret ettiği için açığa alınan Sinop Eğitim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. İrfan Mukul da KHK ile ihraç edilenler arasındadır. Mukul’un fakülteden öğrencisi olan Özakça’yı ziyaret ettiği gerekçesi ile ihraç edilmesi, siyasal iktidarın tamamen kin ve nefretle hareket etmekten vazgeçmediğini göstermektedir.

Taşeron cumhuriyeti

2004 yılında 3 bin 183 olan kamudaki taşeron işçi sayısını 2017 yılına kadar yüzde 283 artırarak 850 bine çıkararak ülkeyi ‘Taşeron Cumhuriyetine’ çevirenlerin, ‘kamu taşeron işçisine şartsız, ayrımsız kadro müjdesi’ yine boş çıkmıştır.