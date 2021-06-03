Fabrikadaki işini kaybetti, TikTok fenomeni oldu

TikTok'ta olağanüstü bir yükseliş yakalayan 21 yaşındaki Khabane Lame, Mart 2020'de, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ilk günlerinde, İtalya'nın sanayi kenti Chivasso'da bir fabrika işçisi olarak işini kaybetti.

New York Times'da yer alan habere ögre, Lame, işini kaybettikten sonra ailesinin yanına geri döndü ve babasının iş araması için ısrar etmesine rağmen, Khaby Lame adı altında her gün TikTok'ta video paylaşmaya başladı. Lame, sosyal medyada yaygın olan ve çoğu zaman absürt derecede karmaşık yaşam videolarının ivmesinden yararlandı ve bu videolara aynı işin çok daha basit bir şekilde yapılabileceğini sözsüz ama etkileyici tepki videolarıyla yanıt verdi.

Sessiz tepkilerin evrensel bir dil olduğunu belirten Lame: "İnsanları güldüren şey benim yüz ifadelerim."

Lame'in TikTok'ta 65,6 milyon takipçisi var ve takipçi kitlesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu hızla takipçi kazanmaya devam ederse, platformda en çok takip edilen içerik üreticisi olacak. (Şu anda bu kişi, 116 milyon takipçisi olan 17 yaşındaki Charli D'Amelio.)

Takipçi veya izlenme satın almak gibi yapay büyüme yollarına başvurmayan Lame'in bir video üreticisi olarak hızlı yükselişi dikkate değer. Çünkü paylaşımlarının çoğu, ünlü TikTok yıldızlarıyla ilişkilendirilen gösterişli hayat tarzından yoksun.

Yaratıcı ekonomiyi kapsayan bir haber bülteni olan The Publish Press'in kurucusu olan Samir Chaudry, Lame'in yükselişiyle ilgili "Sosyal medyada meydana gelen aşırı üretim eğilimleriyle alay ediyor. Bence bu insanlar için ilgi çekici, birinin çaba sarf etmeden aynı eylemi gerçekleştirmesi, samimi hissettiren bir şey.” değerlendirmesinde bulundu.

Ünü fark edilmeye başladı

Tüm dünyada yoğun bir hayran kitlesine ulaşan Lame'le işbirliği yapmak için King Bach da dahil olmak üzere tanınmış YouTuber'lar ve İtalyan makarna üreticisi Barilla harekete geçti.

Ünlüler ve diğer sosyal medya fenomenleri de onun yükselişinin farkında. Örneğin, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Lame'in son Instagram gönderilerinden birine yorum attı.

Sıradan ve samimi bir sosyal medya fenomeni

Nisan ayı sonlarında Lame, İtalya'nın en çok takip edilen TikTok fenomeni olarak Gianluca Vacchi'yi geride bıraktı. Vacchi zengin yaşam tarzıyla ve savurganlığıyla tanınırken, Lame genellikle modası geçmiş bir telefonla sıradan bir yatak odasından paylaşımlar yapıyor.

Birmingham'da yaşayan 17 yaşında bir içerik üreticisi olan Adam Meskouri, "İnsanların ünlü sosyal medya fenomenlerinde görmeye başladıkları içerikler genellikle neyin havalı olup olmadığı konusunda belirli standartlar oluşturmak üzerineyken, bir anda ortaya sadece sıradan bir adam olarak Khaby çıkıyor ve bu durum insanlara içten geliyor.” yorumunu yaptı.

Will Smith, Eddie Murphy ve Checco Zalone gibi oyuncuların mizah anlayışından etkilenen Lame, günün birinde onlarla birlikte projelerde yer almak istiyor. Ayrıca, para kazanmaya başlamasına rağmen, hala gerçekleştiremediği bir hayali daha var: annesine ev almak.