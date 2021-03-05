Khabib Nurmagomedov, Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı

UFC'den emekli olan dünyaca ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov, futbolculuk yapmak istediğini ve Fenerbahçe'nin kendisine teklifte bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda dövüşçülükten emekli olan 33 yaşındaki sporcu, “Dürüst olmak gerekirse farklı bir şey denemek istedim. Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir kulüp ve sonrasında Fenerbahçe teklif yaptı. Zlatan Ibrahimovic de Milan’a davet etti” şeklinde konuştu.

Bir YouTube kanlında konuşan Khabib, futbolcu olabilmek için birçok önemli isimle konuştuğunu belirterek, “Profesyonel futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Futbol, sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki; UEFA Başkanı Ceferin, PSG’nin sahibi Al Khaelifi ve Ronaldo” dedi.

Ünlü sporcu hayalindeki takımın Real Madrid olduğunu da sözlerine ekledi.