KGS'si olan yeni yılda köprüden geçemeyecek

HGS, 1 Ocak 2013'ten itibaren köprü ve otoyollarda kartla geçişi sağlayan KGS'nin yerini alacak. Yaklaşık 8 milyon kişide bulunan KGS kartlarının, HGS ile değişmesi gerekiyor. HGS etiketi 900 bin adet satıldı.



Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS), 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren kullanılamayacak. KGS kullanan araç sahipleri, yeni yılda Hızlı Geçiş Sistemi'ni (HGS) kullanacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından tanıtımı yapılan ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile PTT Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak 17 Eylül itibariyle kullanılmaya başlanan HGS, KGS'den farklı olarak gişelerden durmaksızın geçmeye imkan sağlıyor.

KGS'ye göre yüzde 20 daha ucuza geçiş yapma imkanı sağlayan HGS, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren KGS'nin yerini alacak. KGS kartı sahipleri, kartlardaki paraları harcadıktan sonra HGS'ye geçebileceği gibi kartlarındaki paralarını, HGS etiketlerine aktarabilecek.

HGS ile KGS'den dolayı başta Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olmak üzere otoyol gişelerindeki oluşan kuyrukların azalması amaçlanıyor. KGS kullanımının sona ermesiyle gişelerdeki bariyerler kalkacak. Otoyol ve köprü giriş-çıkışlarında bulunan beton yapıların da kaldırılması için fizibilite çalışmaları yapılıyor.



900 bin HGS etiketi alındı



HGS kullanan araçların otoyol şeritlerine giriş ve çıkış verileri kullanılarak ödemeleri gereken ücret hesaplanacak, ücret karşılığı miktar müşterinin HGS'ye bağlı hesabından karşılanacak. HGS etiketi bulunan ancak sistem tarafından algılanmayan araçlarda ise görevliler, plakadan araçların HGS etiketlerinin olup olmadığını kontrol edecek ve geçiş ücretleri hesaplarından düşecek.

HGS'nin hizmete girdiği günden 26 Aralık tarihine kadar PTT gişelerinden 800 bin, bankalardan ise yaklaşık 100 bin HGS etiketi satıldı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 8 milyon KGS sahibinin HGS etiketi alması bekleniyor. KGS kartı olanlar, 5 liraya HGS etiketi alarak KGS kartındaki bakiyelerini etikete taşıyabilecekler. HGS, gişelerden durmaksızın geçiş sağlayan Otomatik Geçiş Sistemi'ne (OGS) göre ise daha avantajlı. OGS cihazı almak için asgari 30-35 lira ödemek gerekiyor. OGS cihazının ömrü de yaklaşık 3 yıl. HGS için 5 lira ödeniyor ve ömrü de 8 yıl. HGS abonelerinin telefonlarına gerektiğinde bilgilendirme ve uyarı amaçlı kısa mesajlar gönderilecek. Kart bakiyesinin geçiş ücretini karşılamadığı durumlarda HGS abonelerinin, geçişten sonra 7 gün içerisinde hesaplarına para yatırmaları durumunda cezai işlem uygulanmayacak. Ayrıca HGS abonesi olmadığı halde HGS gişelerinden geçiş yapan sürücülere, 7 gün içerisinde HGS abonesi olursa ceza kesilmeyecek.



HGS etiketleri nasıl alınacak?



Etiket satışları bankalar, tüm PTT Merkez, şubeleri ile otoyollar üzerindeki PTT iş yerlerinden gerçekleştirilecek. Etiketlere bakiye yükleme işlemleri de ilk başta yine PTT merkez, şubeleri ile otoyollar üzerindeki PTT iş yerlerinden ve PTTMatiklerinden yapılacak. Otoyollar üzerindeki 29 noktada PTT iş yeri kuruldu. HGS etiketleri yollar üzerindeki dinlenme tesisleri ve benzin istasyonlarından da temin edilebilecek. Gişelerin olmadığı hiçbir otoyol giriş çıkışı kalmayacak. PTT müşterilerine de HGS etiketleri ücretsiz verilecek. Sistem ayrıca kaçak veya suça karışmış araçların takibinin ve tespitinin yapılmasını kolaylaştıracak. Yazılımlarının büyük bir kısımı Türkiye'de yapılan sistem, güvenlik açısından da diğer sistemlerden daha üstün özelliklere sahip.



KGS gişeleri 1 Ocak'ta kapatılıyor



Otoyollarda ve Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinde ücret toplama gişelerinde meydana gelen trafik yoğunluğu ve sıkışıklığının önlenmesi amacıyla 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren KGS gişeleri kapatılacak.

Karayolları Nakit KGS Kartı bulunan vatandaşlar, KGS kartlarının iade işlemleri için 31 Aralık 2013 tarihine kadar bütün Karayolları Bölge Müdürlüklerine, Şube Şefliklerine, Bakım ve İşletme Şeflikleri ile bu işle görevlendirilecek ücret toplama gişelerine başvurmaları durumunda Karayolları Nakit KGS Kartlarını iade ederek ve kartın içinde yüklü bulunan paralarını açtırdıkları HGS veya OGS hesabına aktarılmasını veya Banka Hesaplarına gönderilmesini talep edebilecek.

Bu durumda, otoyol kullanıcılarından teslim alınan kartlar, üzerindeki numaralar okunacak şekilde sağ tarafından kesilerek kullanılamaz duruma getirilecek.

Toplanan kartlardaki paralar gerekli incelemelerin ve kontrollerin yapılmasını müteakip ilgilinin talebi doğrultusunda iade edilecek. KGS Kartı satın alım bedeli ise iade edilmeyecek.

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren bu başvurular, sadece 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul, 2. Bölge Müdürlüğü İzmir, 4. Bölge Müdürlüğü Ankara, 5. Bölge Müdürlüğü Mersin, 6. Bölge Müdürlüğü Kayseri ve 9. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır ile bu bölgelerimizdeki Bakım ve İşletme Şeflikleri ve bu işle görevlendirilecek ücret toplama gişelerine yapılabilecek.