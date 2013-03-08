KGS'den sonra OGS de kaldırılıyor, tüm gişeler HGS'ye dönüştürülüyor

Ulaştırma Bakanlığı, otoyol ve köprülerdeki gişeleri HGS'ye dönüştürmek için çalışma başlattı.

Bakan Binali Yıldırım, OGS'si olan vatandaşın HGS'sini evine teslim edeceklerini söyledi Köprü ve otoyollardaki trafiği azaltmak için düğmeye basan Ulaştırma Bakanlığı, Otomatik Geçiş Sistemi'ni (OGS), Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) dönüştürmek için kolları sıvadı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "OGS'si olana bedelsiz HGS vereceğiz, bunları da eve teslim edeceğiz" dedi. İstanbul'a yapılacak 3'üncü havalimanı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"İhale tarihi 3 Mayıs ama firmaların ilave süre talebi var. Şu ana kadar yerli-yabancı 16 firma dosya aldı. Bizim için 3 sağlam teklif yeterli. Yap-İşlet-Devret projesi olduğu için, herkes kendi hesabını yapacak." İşletme süresinin 25 yıl olacağını belirten Yıldırım, "Bu sabit olacak. Kirayı yarıştıracağız. Gözcü garantisi vereceğiz. 4-6 yıl arasında değişen yapım süresini işletmeye dahil etmedik" dedi.