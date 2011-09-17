-KGS yerine HGS geliyor NEVŞEHİR (A.A) - 17.09.2011 - PTT Genel Müdürü Osman Turhal, ücretli karayollarında Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) yerine PTT'nin Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) kullanılacağını ifade ederek, ''Sistem, Ekim ayında İzmir karayolunda, 7 ay içinde de bütün karayollarında uygulanmaya başlayacak'' dedi. Turhal, yapılan anlaşmalar sonunda ücretli karayollarında KGS yerine artık PTT'nin kurduğu ücret toplama sistemine geçileceğini belirtti. Ücretli karayollarının girişlerindeki KGS geçiş yerlerine PTT'nin HGS adını verdiği sistemin cihazlarının yerleştirilmeye başlanıldığını söyleyen Turhal, HGS ile ücretli karayollarındaki bekleme süresinin ve kuyruğun azalacağını ifade etti. HGS'lerin Ekim ayından itibaren İzmir karayolunda uygulanmaya başlanılacağını anlatan Turhal, şu bilgileri verdi: ''6-7 ay içinde de Türkiye'nin her yerindeki ücretli karayollarında uygulama geçilecek. Artık ücretli karayollarında bizim sistemimiz geçerli olacak. Bizim sistemimiz hem daha hızlı olacak hem de dağıtacağımız cihazlar onda bir daha ucuz olacak. Araçlara dağıtacağımız cihazlar da bir etiket gibi olacak, sadece içinde bir çip olacak ve çipe sürücü ve araç bilgileri yüklenecek. Ayrıca kolay kullanımı ve PTT'nin yaygın ağı sayesinde kişilere yük olmayacak bir uygulama.''