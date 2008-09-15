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Ekonomi

KGS-OGS indirimi kalkıyor

Kartlı ve otomatik geçiş sistemi KGS ve OGS'ye uygulanan yüzde 20 indirimin kaldırılması gündemde.

15 Eylül 2008 03:00

İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde, kuyrukları önlemek için işleme konulan kartlı ve otomatik geçiş sistemi KGS ve OGS'ye uygulanan yüzde 20 indirimin kaldırılması gündemde.

Uygulama, KGS ve OGS'nin yaygınlaşmasını sağlamak için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmişti. Ancak köprüleri özelleştirmeye hazırlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), uygulamanın kaldırılmasını istedi. Bu yöndeki talebini Karayolları Genel Müdürlüğü'ne iletti.
Zaman gazetesinden yayımlanan habere göre, ÖİB'nin talebini değerlendiren Karayolları da, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi öncesi kullanıcı sayısı 3,5 milyona ulaşan KGS ve OGS'ye uygulanan yüzde 20 indirimin kaldırılmasının doğru bir karar olacağı düşüncesini, bağlı olduğu Ulaştırma Bakanlığı'na bildirdi.
Talebi değerlendirmeye alan bakanlık yetkilileri, konu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Karayolları yetkilileri de, indirimin vatandaşı kartlı geçiş uygulamasına özendirmek için yapıldığına dikkat çekerek, "Uygulama başarıya ulaştı. Kartlı geçişler, yüzde 90'ın üzerine çıktı. ÖİB'nin talebine olumlu yaklaşıyoruz" dedi.

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