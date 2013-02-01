KGS gişeleri tamamen kaldırıldı

Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan KGS'nin kullanımdan kaldırılması kapsamında, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile otoyol gişelerinde saat 00.00 itibariyle KGS ile geçişler durduruldu. Gişeleri dubalarla kapatan görevliler, KGS tabelalarını da kaldırdı.

Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) kullanımın sona ermesi üzerine KGS gişeleri kapatıldı.

Karayolları ekipleri saat 00.00 itibariyle, KGS gişelerini dubalarla kapatarak, KGS gişesinden geçişleri durdurdu.

Ekipler, sürücüleri OGS ve HGS gişelerine yönlendirdi.

Bu arada, kapatılan KGS gişesinin HGS sistemine entegresi için ekiplerin yarın teknik çalışma yapacağı belirtildi.

Yoğun araç geçişinin olmadığı Edirne gişelerinde önemli bir aksaklık yaşanmazken, HGS ve OGS bulunmayan bazı araçların gişelerden kaçak geçiş yaptığı görüldü.

Boğaziçi Köprüsü'ndeki KGS gişesinden son geçenlerden Halil Başkaya, "Trafiğin akması noktasında sıkıntı oluyordu. Artık durmadan geçeceğiz o açıdan çok önemli" dedi.

Sürücülerden Hasan Otacı da "KGS kartımda 20-25 lira vardı. Artık HGS'ye aktarırlar" ifadesini kullandı.

KGS gişesinden geçmek isteyen ancak kartında para olmadığını fark eden Özkan Arslan ise iş yerinden 2 kart verdiklerini, ikisinin de boş çıktığını ifade etti. Arslan, "Devlet bir yerden kazanacak ama bence kaçak geçişler artacak. Ben de şu an kaçak geçmek zorundayım" diye konuştu.

Taksici Mehmet Çelik ise KGS'den sonra OGS'nin çıktığını kaydederek, "Daha alamadım. Bakalım başka hangi uygulamalar olacak" dedi.

Gişeden geçmek isteyen ancak kapanması üzerine geçemeyen Erkan Turan da kartında limit olduğu için kullanmak istediğini ancak kullanamadığını aktardı. Turan, "Avrupa'dan gelenler için zor olacak. Onlar yanlarında bunu taşımayacakları, paralı ve kartlı geçiş olmayacağı için burada mağdur olacaklar" şeklinde konuştu.