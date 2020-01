KGB'nin en edebi ajanı: Ernest Hemingway

Yale University Press tarafından yayımlanan “Spies: The Rise and Fall of the KGB in America” adlı bir kitap Nobel ödüllü ünlü Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in bir süre için KGB’nin ABD’deki casus listesinde yer aldığını açıklıyor.

John Earl Haynes, Harvey Klehr ve Alexander Vassiliev tarafından kaleme alınan kitap, eski KGB ajanı Vassiliev’in 1990’larda Moskova’daki Stalin dönemine ait istihbarat arşivlerine girmesine izin verildiği dönemde aldığı notlara dayanıyor.

Kod adı 'Argo'

Kitabın Hemingway’in “amatör casus” olarak gizli yaşamıyla ilgili bölümü, 1941’de Çin’e yaptığı bir gezi öncesinde seçilen ve “Argo” kod adının uygun görüldüğü ünlü yazarın 1940’larda Havana ve Londra’da buluştuğu Sovyet ajanlarına tekrar tekrar kendilerine yardımcı olma konusundaki arzu ve hevesini dile getirdiğini anlatan bir KGB dosyasından alınmış.

Dosyada Hemingway’in söz konusu vaatlerine karşın KGB’ye herhangi bir siyasi bilgi vermeyi beceremediği ve kendini gerçek bir işte hiçbir şekilde kanıtlamadığı, bu nedenle de “Argo”yla iletişimin 1940’ların sonunda sona erdirildiği belirtiliyor.