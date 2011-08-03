-KFOR KOMUTANI SIRP LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ PRİŞTİNE (A.A) - 03.08.2011 - Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan sınırına yakın Leposaviç'te, NATO komutasındaki Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanı Alman General Erhard Bühler, Sırbistan'ın Kosova'dan sorumlu Bakanı Goran Bogdanoviç ve Sırbistan'ın Kosova'yla diyalog Heyet Başkanı Borislav Stefanoviç'le görüştü. Leposaviç kasabası ve Slatina köyü arasında bulunan KFOR'un Nothing Hill Kampında gerçekleştirilen görüşmede, Kosova'nın kuzeyindeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmede, Sırp tarafının, 25 Temmuz öncesi duruma geri dönülmesini istediği, KFOR'un ise Cumartesi gününe kadar Sırpların yollardaki barikatları kaldırmalarını talep ettiği, kaydedildi. Öte yandan KFOR'un bu gece yayınladığı resmi bildirisinde, KFOR Komutanının söz konusu Sırp yetkililerle son durum hakkında kısa süreli bir görüşme yaptığı açıklandı. Aynı zamanda, görüşme öncesi KFOR Komutanının barikatlarda durdurulduğu, Sırp yetkililerin devreye girmeleriyle göstericilerin barikatları kaldırdıkları belirtildi. Bu görüşmenin yapılabilmesi ve ilerideki görüşmeler için barikatların kaldırılmasının ön koşul olduğuna dikkat çekildi. Diğer yandan, Sırpların kurdukları barikatlar yollardan tamamıyla kaldırılmadı, 1 numaralı Yarina sınır geçidi kapalı, Bırnyak sınır geçidinde ise sıkı kontrol sürüyor. Bu arada KFOR kaynaklarından, Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik nedeniyle NATO'nun KFOR'a 550 Alman ve 150 Avusturyalı askerden oluşan bir taburun takviye olarak gönderilmesi kararının alındığı öğrenildi. -TAÇİ-COOPER GÖRÜŞMESİNDEN AÇIKLAMA YOK Priştine-Belgrad diyaloğunda Avrupa Birliği (AB) ara bulucusu olan Robert Cooper ve Kosova Başbakanı Haşim Taçi arasında yapılan görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı. -HÜKÜMET OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI AB ara bulucusu Robert Cooper ve Kosova Başbakanı Haşim Taçi'nin görüşmelerinin ardından yapılan hükümet toplantısında, eski statüye geri dönülemeyeceğine dikkat çekildi. Taçi'nin Cooper'le görüşmesinde, Belgrad'la diyalog konusunda kırmızı çizgileri olan ''Kosova Anayasası'na, Meclisin Müzakere Karar Tasarısına ve toprak bütünlüğüne saygının'' Sırbistan'la görüşmelerde söz konusu olamayacağını hatırlattığı bildirildi. "Söz konusu sınır geçitleri Sırbistan için siyaset ve seçim malzemesi olabilir, fakat Kosova için yaşamsal önemi vardır" diyen Başbakan Taçi, "Kosova'nın bölünmesi imkansızdır. Kosova sınırları meselesini açmak, bölgede sınır meselelerini açmaya benzer" yorumunu yaptı.