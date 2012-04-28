KFC’den felç eden dürüme 8.3 milyon dolar tazminat

Dünyaca ünlü fastfood zinciri KFC, Avustralyalı bir kızın zehirlenerek felç kalmasına neden olduğu gerekçesiyle 8.3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Avusturalya’da hizmet veren Kentucky Fried Chicken (KFC), gıda zehirlenmesi geçiren ve beyninde kalıcı hasar kaldığı için felç kalan 14 yaşındaki Monika Samaan’a 8.3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. 2005 yılında ailesiyle Sydney’de gittiği bir KFC lokantasında Twister adı verilen dürümü yiyen kız o gün rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan genç kıza doktorlar, salmonella typhi teşhisi koydu. O dönemde 7 yaşında olan genç kızın gıda zehirlenmesine bağlı olarak kanında enfeksiyon meydana geldi ve septik şok geçirdi. Düşünme, hareket ve konuşma sorunu yaşayan Monika’nın ailesi de rahatsızlandı. Şirkete dava açan Samaan ailesi, New South Wales Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu.



İhmale ağır bedel



Mahkemede, dürümdeki tavuğun, KFC’de çalışan bir ya da birkaç kişinin ihmalkarlığı yüzünden bozulduğu iddiası ortaya atıldı. Mahkeme, incelemeleri yaptıktan sonra kararını açıkladı ve KFC’nin Samaan ailesine 8.3 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini bildirdi. Aile adına konuşan avukat George Vlahakis “Monika’nın rahatsızlığı aileyi maddi olarak zor durumda bıraktı. Fiziksel olarak gelişen Monika’ya gerekli teçhizatların alınması gerek. Aile, davanın tamamlanmasından dolayı memnun” dedi. KFC Avustralya şirket yöneticisi Sally Glover ise “Monika ve Samaan için üzülüyoruz ama bizim korumamız gereken bir itibarımız var” diyerek, karara itiraz edeceklerinin sinyalini verdi.