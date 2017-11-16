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Ekonomi

KFC Türkiye el değiştirdi

Abraaj Group, KFC Türkiye'yi 104 restoranıyla birlikte satın aldı

16 Kasım 2017 14:42

Türkiye'de birçok yatırımı olan ve son olarak geçen temmuz ayında Netlog Lojistik'i satın alan özel sermaye fonu Abraaj Group'un KFC Türkiye'yi satın aldığı belirtildi.

Dünya'dan Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, ABD'li Yum Brands'in sahibi olduğu KFC Türkiye'nin 104 restoranıyla birlikte şirketi Abraaj Group'a satışına ilişkin sözleşme  geçtiğimiz günlerde imzalandı.

Süzer, ABD'lilere satmıştı

115 ülkede 19 binden fazla noktada hizmet veren KFC, Türkiye'ye 1989 yılında Süzer Grubu şirketleri arasında yer alan Turkent AŞ tarafından getirilmişti. Süzer Grubu ise 2013 yılında, Türkiye'deki franchise haklarını elinde bulundurduğu fast food zincirleri Pizza Hut ve KFC'yi elden çıkarmış ve işletme haklarını esas sahibi ABD'li Yum Brands'e satmıştı.

Söz konusu ABD'li şirket ise o tarihten itibaren şirketin organizasyonunda ve restoranlarda hızlı bır değişim süreci başlatmıştı. Ayrıca firma Türkiye'de 2015 itibariyle İlk kez franchise sistemiyle büyümeye başlamış ve bu operasyon sonrasında şirketin Türkiye genelindeki şube sayısı 104'e yükselmişti.

KFC 104 restoranıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Bolu, Kocaeli, Eskişehir, Muğla (Dalaman Havaalanı), Balıkesir, Denizli, Adana, Gaziantep, Çanakkale, Kahramanmaraş, Samsun, Hatay, Antalya, Sakarya, Kayseri, Diyarbakır ve Mersin'de hizmet veriyor. 

 

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