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Sağlık

KFC restoranında kullanılan buzlarda dışkı bulundu!

Şirket, bulgular hakkında "derhal inceleme başlatıldığını" duyurdu

26 Nisan 2016 07:11

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yayınlanan 'Rip Off Britain' isimli programda, tavuk ürünleri satan dev fast food zinciri Kentucky Fried Chicken'ın (KFC) Birmingham'daki bir şubesinde kullanılan buzlarda, 'dışkı kalıntıları' olduğu belirtildi. Hijyene yönelik araştırmaların yayınlandığı program bu iddiasını, Leeds Beckett Üniversitesi'nde yaptırdığı analiz sonuçlarına dayandırdı. 

Program için sonuçları değerlendiren Dr. Margarita Gomez Escalada, "Buzlarda yüksek oranda bakteri bulduk" açıklamasını yaptı. Buzlarda tespit edilen dışkı organizmalarının ya buzun yapıldığı suda ya da buzun kendisinde bir kirlenme olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Escalada, "Bu da buzun tüketilmesiyle hastalık kapma riskini artıyor" diye konuştu.

 

KFC’den açıklama: Derhal inceleme başlatıyoruz

 

Türkiye'de de şubeleri bulunan KFC, söz konusu araştırma sonuçlarının BBC'de yayınlanması üzerine bir açıklama yaptı. Şirket, bulgular hakkında "derhal inceleme başlatıldığını" duyurdu.

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