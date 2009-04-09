Keyif için Bozcaada biçilmiş kaftan

Almanya’nın önde gelen siyasi dergilerinden Stern, özel seyahat sayfalarında Bozcaada’nın tanıtımını yaptı.



Stefanie Rosenkranz ve Anne Schönharting adlı muhabirlerin Bozcaada'ya yaptıkları geziye fotoğraflarla yer verilen yazıda, adanın gün ışığında çok güzel göründüğü ve insanın istediği gibi keyif yapabileceği bir yer olduğu ifade edilerek, "Keyif yapmak için Bozcaada biçilmiş kaftan" ifadesi kullanıldı.



Başlangıçta adadaki beton yapıları beğenmediklerini belirten muhabirler, daha sonra küçük şirin yerlerin olduğunu da görerek, buraları dolaşmaktan, restoran ve kafelerde oturmaktan büyük zevk aldıklarını kaydetti.



Güzelliğine dayanamayarak, soğuk olmasına rağmen denize girdiklerini, bunun adada yaşayan Türkler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını ifade eden muhabirler, Bozcaada'da yedikleri domates reçelini de çok beğendiklerini belirtti.