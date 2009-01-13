KEY’e itiraz için örnek dilekçe

KEY’e itiraz eden ve olumsuz yanıt alan 1.5 milyon memurun tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargıda dava açması gerekiyor.



Konut Edindirme Yardımı’na itiraz eden ve olumsuz yanıt alan 1.5 milyon memurun tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargıda dava açması gerektiğini söyleyen sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, itiraz edecekler için örnek dilekçe hazırladı. Tezel, memurların yasal dava açma süresini doldurmadan dava açmaları gerektiğine dikkat çekti.



SGK kendi çalışanı Ali Tezel’e de eksik KEY ödedi. Kendisine 1.400 yerine 56 TL ödeme yapılan Tezel, itirazına da olumlu yanıt alamayınca yargı yoluna gidiyor. Tezel, memurlar dışında kalan hak sahipleri için önemli uyarılarda bulundu. Tezel, “Toplam 9 buçuk milyon KEY hak sahibinden 5.8 milyon kişi itiraz etti. İtiraz edenlerden olumlu cevap alanına rastlamadım. 5 milyon kişinin dava etmesi halinde kurum 5 milyon davayla karşı karşıya kalacak” dedi.



Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Başkanı Ali Tezel, Konut Edindirme Yardımı konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Tezel’in KEY’le ilgili açıklamaları şöyle:



Dava açma süresine dikkat!



KEY ödemelerine toplam 5.8 milyon itiraz olmuş. Bunun 1.5 milyonu kamu kurumlarında memur olanların itirazları. Geriye kalanlar da emeklilerle, SSK’lıların itirazları... Bu başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapıldı. 1.5 milyon memur zamanında çalışmış oldukları kamu kurumlarına itirazda bulundular. Kamu kurumlarında çalışan 1.5 milyon memurdan itirazlarına olumsuz cevap gelenler veya talepleri yeterince karşılanmayanların idari yargıda dava açmaları gerekiyor.



Dava açma süresi, yazının kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün. Memurlar yasal dava açma süresini doldurmadan dava açmak zorunda. Kesinlikle ikinci listeyi, yani 28 Haziran 2009’da açıklanacak listeyi beklememeleri gerekir. En kısa zamanda, itiraz başvurularına cevap gelir gelmez idari yargı yerlerine kendileri hakkında ödenmeyen KEY nemaları konusunda dava açmalılar.



Burada dava zamanını geçirmemek çok önemli. Yoksa davaları zaman aşımından reddedilecek. Memurlar dışında kalan çalışanlar, yani emekliler ise 10 yıl içinde iş mahkemelerinde dava açabilirler. İş mahkemelerine dava açacakların sayısı da yaklaşık olarak 4.3 milyon kişi.



‘İtirazına olumlu cevap alana rastlamadım’



Toplam 9.5 milyon KEY hak sahibinden 5.8 milyon kişi itiraz etti. KEY’e itiraz edenlerden olumlu cevap alanına rastlamadım. Hepsi olumsuz. Kurum, gelen itiraz dilekçesine bakarak hemen Emlak Bankası’na giriyor ve listede adı var mı diye kontrol ediyor. Listeye bakıp, “yok” diyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu da o listeye bakıyor; “Emlak Bankası kayıtlarında şu kadar paranız var” diyor. İtirazımın sebebi oradaki listede görünmemesi zaten. İtirazlarına olumlu cevap alamayanlar için yapılacak tek şey dava açmak.



SGK kendi çalışanı Tezel’e de eksik KEY ödedi



Ben Şubat 1995’te Sosyal Güvenlik Kurumu’na (eski adıyla SSK) naklen tayin oldum. Biliyorsunuz Aralık 1995’e kadar da KEY devam etti. Yani sosyal güvenlik kayıtlarında memur olarak 10 aylık KEY’imin olması gerekiyordu. O tarihte de KEY’ler 80 kuruş idi. 8 kuruş çıktığını söylediler bana ama aslında 10 çarpı 80 kuruş olması gerekiyordu. Sadece bir aylık kayıp olduğunu belirttiler. Aslında bu kadar basit. Benim o tarihte devlet memuru olduğum biliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu memuru olduğum da belli. 10 ay çalıştığım da belli. Bu durumda benim 10 aylık KEY kesintim olması gerekiyordu. İtiraz ettim, itirazımda sadece bir aylık kesinti görüldüğünü iddia ettiler. Daha önce de Sağlık Bakanlığı’nda çalışmıştım. Adıma 56 YTL KEY ödemesi çıktı. Oysa 1.400 YTL olacaktı. Üstelik ben devlet memuruyum, bütün kayıtlarımın olması lâzım. Kendi memurlarının kayıtlarını doğru tutamayan devletin 4.3 milyon SSK’lıya vereceği cevap konusunda ümitsizim.



Kurum 5 milyon davayla karşı karşıya kalacak



5 milyon kişinin dava etmesi halinde kurum 5 milyon davayla karşı karşıya kalacak. Her biri yaklaşık 400 TL avukatlık masrafı, 100 TL de dava masrafı, yani toplam 500 TL ödeyecek. Ödenecek KEY parasından fazla avukat ve dava masrafı çıkacak. Bunu daha önce de öngörmüştük, şimdi haklı çıkıyoruz. Üstelik avukatların buna fazlasıyla itibar edeceklerini düşünüyorum. Çünkü davanın kazanılması garanti. Kendimi ele alayım. Ben dava açtığımda bu davayı kazanacağım. Sosyal Güvenlik Kurumu hem dava parasını ödeyecek, hem de avukat masrafını. Bütün bunların sonucu bir de o kadar yargıyı meşgul edeceğiz.



Milyonlarca davanın açılması engellenebilirdi



“Kayıt yok” deyip itirazları reddetmek yerine, gerçekçi davranıp kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından KEY ödemesi yapılması gerekiyor. KEY ödemeleri konusunda dilekçelerine ona göre cevap vermek, Emlak Bankası’na ona göre liste göndermek faydalı olacak. Vatandaşların itirazlarına olumsuz cevap verildiğinde doğacak milyonlarca davanın bedelini hepimiz ödemek zorunda kalacağız. Kuruma karşı açılan davaların avukat parası, dava giderleri biz vatandaşların cebinden çıkacak.



Memurlar için dilekçe örneği:



ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA





DAVACI :Ali TEZEL

Adres:



DAVALI :1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Müdafaa Cad. No:24 06618 Bakanlıklar-ANKARA



2-Sağlık Bakanlığı

Mithatpaşa Cad. No : 3 06434 Sıhhıye / ANKARA



Ankara Numune Hastanesi Baştabipliği ile Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği’ ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün bağlı olduğu tüzel kişilik olarak Sağlık Bakanlığı





DAVANIN KONUSU: Konut edindirme yardımı ödentilerinin eksik ödenmesi



DAVANIN SEBEPLERİ:

20.08.1985 gününden 01.09.2008 gününe kadar (1997-1998 yıllarındaki 8 aylık askerlik hariç) aralıksız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak devlet memuru olarak görev yaptım. Bu süre boyunca hiç lojmanda oturmadım.



11.11.1986 günü TBMM’de kabul gören ve 22.11.1986 günü Resmi Gazetede yayınlanan 3320 sayılı kısa adı KEY olan “Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun” gereğince, adıma 01.01.1987 gününden 31.12.1995 gününe kadar fasılasız ve nizasız KEY ödentisi yapıldı.



Ancak, 22.05.2007 günü TBMM’de kabul gören ve 30.05.2007 günü Resmi Gazetede yayınlanan 5664 sayılı, “Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun” gereğince, 27-28 Temmuz 2008 günü Resmi Gazete yayınlanan Hak Sahibi listesinde adıma eksik KEY ana parası ile eksik nema çıkmıştır.



KEY’in hüküm sürdüğü, 01.01.1987 ile 31.12.1995 tarihleri arasında üç ayrı birimde görev yaptım.

--Ocak 1987- Eylül 1987 arasında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Sağlık Ocağında,

--Ekim 1987-Eylül 1989 arasında Ankara Numune Hastanesinde,

--Ekim 1989-Eylül 1993 arasında Alsancak Devlet Hastanesinde,

--Ekim 1993-Şubat 1995 arasında Ankara Numune Hastanesinde,

--Mart 1995-Aralık 1995 arasında Sosyal Sigortalar Kurumu’nda,

devlet memuru sıfatımla görev aldım.



Ancak, açıklanan ve hem Resmi Gazetede hem de www.keyodemeleri.com web sayfasında listelenen ödemelere göre görülen ana para tutarı sadece 2 YTL ve nemasıyla birlikte 98.44 YTL.dir. Bu rakamlarında hangi kamu kurumu veya kurumları tarafından bildirildiği de belli değildir.











TC KİMLİK NO ADI SOYADI ANA PARA (YTL) NEMA (YTL) KEY HAK SAHİPLERİNİN EGYO'NUN NET AKTİF DEĞERİ İÇİNDEKİ PAYI (YTL) TEMETTÜ TUTARI (YTL) TOPLAM ÖDEME TUTARI (A+B+C+D) NOMİNAL HİSSE TUTARI (YTL) HİSSE (ADET) -- ALİ TEZEL 1,12 YTL 13,82 YTL 52,45 YTL 1,13 YTL 68,51 YTL 14,94 YTL 1494 -- ALİ TEZEL 0,80 YTL 5,73 YTL 22,91 YTL 0,49 YTL 29,93 YTL 6,53 YTL 653

KEY ödentileri herkesin aylığının belli bir oranı olmayıp, herkes için işverenleri ve devlet tarafından eşit tutarda Tasfiye edilen Emlak Bankasına para ödenmişti. 1995 yılı sonuna kadar 9 yıl süren KEY için her bir çalışan için aylık ödeme rakamları da aşağıdaki gibidir ve ilk başladığından bittiği 31.12.1995 gününe kadar aralıksız adına KEY yardımı ödenmiş birisi için ödenen toplam KEY 6 YTL 16 yeni kuruş olmalıydı.

Yılı Süresi Aylık

Ödeme Tutar 1987 İlk 6 ay 3500 (6 X 3500) 21.000 1987 Sonraki 6 ay 7500 (6 X 7500) 45.000 1988 İlk 6 ay 15000 (6 X 15000) 90.000 1988 Sonraki 6 ay 20000 (6 X 20000) 120.000 1989 İlk 6 ay 25000 (6 X 25000) 150.000 1989 Sonraki 6 ay 40000 (6 X 40000) 240.000 1990 İlk 6 ay 50000 (6 X 50000) 300.000 1990 Sonraki 6 ay 65000 (6 X 65000) 390.000 1991-1995 5 yılın her ayı için 80000 (60 X 8000) 4.800.000 TOPLAM 6.156.000

Bu tabloya göre adıma yukarıdaki 3 kurum tarafından toplam 6,156 YTL ana para ödenmiş olması ve almam gereken toplam paranın da 1400 YTL olması gerekirdi.Yukarıda davalı olarak görünen, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Ankara Numune Hastanesine ve Alsancak Devlet Hastanesine, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne 5664 sayılı Kanun’da yazılı yasal süresi olan 28 Ekim 2008 gününe kadar itiraz edilmiştir.İtirazdan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ekteki cevap gelmiş ama Ankara Numune Hastanesi, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Alsancak Devlet Hastanesinden herhangi bir cevap gelmemiştir.5664 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre;“Madde 5 - (1) Hak sahiplerine ilişkin olarak 4 üncü madde uyarınca Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede ilan edilir.(2) Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.”denilmiştir. Madde metni içindeki “2 aylık süre” ibaresi 2009 Yılı Bütçe Kanunu ile 8 ay olarak değiştirilmiştir.DAVANIN YASAL DAYANAKLARI:657, 3320, 5664 sayılı Kanunlar.SONUÇ VE TALEP:3320 ve 5564 sayılı Kanunlar gereğince adıma ödenmesi gereken 6,156 YTL ana para ile 1400 YTL nema+ hisse değerinin adıma ödenmesine,İlk ödeme günü olan 28 Temmuz 2008 gününden ödeme gününe kadar geçen süre için faize hükmedilmesine arz ve talep ederim.Ali TEZELEki:1-Ankara Numune Hastanesine gönderilen itiraz dilekçesi ve gönderisi2-Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen itiraz dilekçesi ve gönderisi3-Sosyal Güvenlik Kurumu’nun itiraza cevabı4-Alsancak Devlet Hastanesi’ne gönderilen itiraz dilekçesi ve gönderisi5-Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen itiraz dilekçesi ve gönderisi